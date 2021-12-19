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بالأسماء.. حركة تنقلات محدودة لقيادات الداخلية

تعيين اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع الأمن، اللواء علاء فاروق، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة.
أماني عوض 9:52 م, الأحد, 19 ديسمبر 21 9:52 م, الأحد, 19 ديسمبر 21

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أصدرت وزارة الداخلية حركة تنقلات محدودة، ضمت عدد من قيادات الوزارة من بينها تعيين اللواء رجب عبد العال مساعد الوزير لقطاع الأمن، اللواء علاء فاروق، مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة.

وضمت الحركة اللواء خالد عزب، مساعد الوزير للمرور والحماية المدنية، اللواء أيمن شاكر مساعد الوزير لوسط الدلتا، اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية.

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وشملت حركة التنقلات اللواء محسن شعبان، مساعد الوزير لمنطقة سيناء، اللواء أشرف ربيع مساعد الوزير للسياحة، اللواء أحمد عويضة، نائب مساعد الوزير للسياحة، اللواء أحمد خيري مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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