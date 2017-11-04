بالأسماء.. توقيف أمراء ووزراء من لجنة مكافحة الفساد في السعودية

متابعات:أوقفت لجنة مكافحة الفساد التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدداً من الأمراء والوزراء السابقين.كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.وأفادت مصادر العربية بإيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في السعودية.علمت صحيفة

متابعات:

أوقفت لجنة مكافحة الفساد التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عدداً من الأمراء والوزراء السابقين.





كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا.

وأفادت مصادر العربية بإيقاف 10 أمراء وعشرات الوزراء السابقين في السعودية.

علمت صحيفة «سبق» السعودية بأن الجهات المعنية وتنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شرعت إيقاف عدد من كبار المسؤولين ورجال اعمالم عروفين بتهم مختلفة.

ووفقا للمعلومات يجري :

– إيقاف الأمير «ت. ن» بتهمة توقيع صفقات سلاح غير نظامية وصفقات في مصلحة الأرصاد والبيئة .

– إيقاف الأمير «و. ط» في قضايا غسيل للأموال .

– إيقاف الأمير «م .ع» بتهم اختلاسات وصفقات وهمية وترسية عقود على شركات تابعة له، إضافة إلى صفقات سلاح في وزارته .

– إيقاف رجل الأعمال (و. ب) صاحب المجموعة التلفزيونية الأكبر عربيا بعدة تهم تتعلق بالفساد .

– إيقاف عادل فقية وزير الإقتصاد والتخطيط بتهم الفساد وقبول الرشاوي وسيول جدة .

– إيقاف (خ، ت) رئيس الديوان الملكي السابق بتهم الفساد وأخذ الرشاوي.

– إيقاف محافظ هيئة الاستثمار الأسبق (ع، د) بعدة تتهم تتعلق بالفساد والتلاعب في أوراق المدن الاقتصادية.

– إيقاف الأمير (ت. ع ) أمير الرياض السابق بتهم فساد .

– إيقاف رجل الأعمال الشهير (ص .ك) وإبنيه ( ع وم ) بتهم الفساد وتقديم الرشاوى.

– إيقاف وزير المالية السابق ( أ .ع ) بتهم الفساد وقبول الرشاوي في عدة مواضيع من ضمنها توسعة الحرم الشريف.