بالأسماء.. تفاصيل تصويت القرار الأممي بشأن القدس

متابعاتفشلت الولايات المتحدة في تهديد المجتمع الدولي، فقد تحدت أكثر من 100 دولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حين صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو واشنطن إلى سحب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.فمن هي الدول الـ128 التي صوتت لصالح القرار والـ9 التي صوت ضده والـ35 التي

متابعات

فشلت الولايات المتحدة في تهديد المجتمع الدولي، فقد تحدت أكثر من 100 دولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حين صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو واشنطن إلى سحب قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

فمن هي الدول الـ128 التي صوتت لصالح القرار والـ9 التي صوت ضده والـ35 التي قررت الوقوف على الحياد والامتناع عن التصويت مع العلم بأن 21 دولة أخرى لم تحضر الجلسة.

الدول التي صوتت ضد القرار: توغو – هندوراس – إسرائيل – الولايات المتحدة – غواتيمالا – جزر المارشال – ميكرونيزيا – ناورو – بالاو

الدول الـ39 التي امتنعت عن التصويت: أنتيغوا بارباو – الأرجنتين – أستراليا – الباهاماس – بنين – بوتان – البوسنة – الكاميرون – كندا – جمهورية أفريقيا الوسطى – كولومبيا – كرواتيا – تشيكيا – الدومنيكان – غينيا الاستوائية – فيجي – هاييتي – هنغاريا – جامايكا – كيريباتي – لاتفيا – ليسوتو – مالاوي – المكسيك – بنما – الباراغواي – الفلبين – بولندا – رومانيا – رواندا – جزر سليمان – جنوب السودان – ترينيداد توباغو – توفالو – أوغندا – فانواتو.

أما الدول التي صوتت مع القرار فهي: أفغانستان – ألبانيا – الجزائر – أندورا – أنغولا – أرمينيا – النمسا – أذربيجان – البحرين – بنغلادش – بربادوس – روسيا البيضاء – بلجيكا – بليز – بوليفيا – بوتسوانا – البرازيل – بلغاريا – بوروندي – بوركينا فاسو – الرأس الأخضر – كامبوديا – تشاد – تشيلي – الصين – جزر القمر – كونغو – كوستا ريكا – كوت ديفوار – كوبا – قبرص – الدنمارك – جيبوتي – الدومنيكان- إكوادور – مصر – إريتيريا – إثيوبيا – فنلندا – فرنسا – الغابون – غامبيا – جورجيا – ألمانيا – غانا – اليونان – غرينادا – غينيا – غويانا – أيسلندا – الهند – إندونيسيا – العراق – إيران – أيرلندا – إيطاليا – اليابان – الأردن – كازاخستان – الكويت – قيرغيزستان – لاوس – بروناي دار السلام – كوريا الشمالية – لبنان – ليبيريا – ليبيا – لتوانيا – لوكسمبورغ – مدغشقر – ماليزيا – المالديف – مالي – مالطا – موريتانيا – موريشيوس – موناكو – الجبل الأسود – المغرب – موزمبيق – نامبيا – نيبال – هولندا – نيوزلندا – نيكارغوا – نيجر – نيجيريا – النرويج – عمان – باكستان – بابوا غينيا الجديدة – بيرو – البرتغال – قطر – كوريا الجنوبية – روسيا – السعودية – السنغال – سانت فنسنت وجزر غرينادين – صربيا – سيشل – سنغافورة – سلوفاكيا – سلوفينيا – صوماليا – جنوب أفريقيا – إسبانيا – سيريلانكا – السودان – سورينام – السويد – سويسرا – سوريا – طاجيكستان – تايلاند – مقدونيا – تونس – تركيا – الإمارات العربية المتحدة – المملكة المتحدة – تنزانيا – فنزويلا – أوروغواي – أوزباكستان – فيتنام – زيمبابوي – اليمن – ليختنشتاين.

