بالأسماء.. الوطنية للصحافة تعلن التغييرات الجديدة في المؤسسات القومية

عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعاً برئاسة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة اليوم السبت، حيث تم مناقشة التغييرات الصحفية وفقاً للضوابط والمعايير المنصوص عليها بالقانون 179 لسنة 2018.

وقال عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، في بيان، إن التغييرات الحالية تأتي في ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الصحفية القومية مما يفرض على الجميع بذل المجهود والعمل للنهوض بها حيث أنها تمثل أحد أعمدة الدولة لمواجهة الإرهاب والتحديات والمساهمة في بناء مصر الحديثة.

وأضاف الشوربجي أنه يجب على كل القيادات الجديدة التعاون والعمل بروح الفريق لإعلاء المصلحة العامة

وتمني الشوربجي للقيادات الجديدة التوفيق والنجاح في عملها مؤكداً وقوف الهيئة ومساندتها لكل المؤسسات القومية لأداء دورها الريادي ومهمتها الوطنية المأمولة منها.

كما وجه الشكر للقيادات السابقة عما بذلوه من جهد خلال فترة توليهم المسئولية.

هذا وقد شملت حركة التغييرات بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارة، عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وأحمد محمد جلال منتصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، ومحمد إياد محمد أبو الحجاج حافظ، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير، وأيمن فتحي أحمد توفيق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة روزاليوسف.

وشملت أحمد مصطفي عمر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، وسعيد عبده مصطفي حسانين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، وإسناد رئاسة مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع له.

وبالنسبة لرؤساء تحرير الإصدارات الصحفية القومية، علاء الدين كمال محمد ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وماجد محمد منير فؤاد أحمد توفيق، رئيس تحرير جريدة الأهرام المسائي، ومحمد شبانة عبد العزيز بدوي رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي.

بالإضافة إلى تغييرات أخرى..