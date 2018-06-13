بالأسماء.. الوزراء المستبعدون من الحكومة القديمة في تشكيل مدبولي

المال خاص كشفت مصدر ملامح التشكيل الوزاري الجديد، أن هناك ستة وزراء خرجوا من الحكومة، هم: أحمد عماد وزير الصحة، وخالد فهمي وزير البيئة، وعمرو الجارحي وزير المالية، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، وعبدالمنعم…

المال خاص

كشفت مصدر ملامح التشكيل الوزاري الجديد، أن هناك ستة وزراء خرجوا من الحكومة، هم: أحمد عماد وزير الصحة، وخالد فهمي وزير البيئة، وعمرو الجارحي وزير المالية، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة، واللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، وعبدالمنعم البنا وزير الزراعة.

كما تضمن التشكيل وفق المصادر التي تحدثت لـ”بوابة الأهرام”، ترشيح 16 نائبا للوزراء، فيما يعكس اهتمام الحكومة الجديدة بإعداد صف ثانٍ داخل الوزارات.

ومن المنتظر أن تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي غدًا الخميس، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تشكيلها، وتضمن الدفع بوجوه جديدة من الشباب والمرأة.