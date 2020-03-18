اتصالات وتكنولوجيا

بالأسماء.. المواقع التعليمية المجانية المدعومة من وزارة الاتصالات

يطبق عليها مبادرة زيادة سعات الإنترنت الأرضي بنسبة 20% مجانًا
محمود جمال 6:02 م, الأربعاء, 18 مارس 20 6:02 م, الأربعاء, 18 مارس 20

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تنشر بوابة المال أسماء المواقع الإلكترونية والمنصات التعليمية المجانية بناءً على مبادرة وزارة الاتصالات بشأن زيادة سعات الإنترنت الأرضي 20% مجانًا للمشتركين خلال فترة تعليق الدراسة.

discoveryeducation.ekb.eg

ekb.eg   

moe.gov.eg

moe.edu.eg

emis.gov.eg

emis.edu.eg

assessment.ekb.eg

marking.ekb.eg

كانت وزارتا الاتصالات والتربية والتعليم قد اتفقتا على دعم سبل التعليم عن بُعد؛ حرصًا على سبل التعليم عن بعد فى مختلف المراحل التعليمية، عبر الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية التعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى اللازم لاستكمال وتيسير العملية التعليمية عن بُعد؛ بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلبة أى أعباء مادية إضافية.

إلى جانب توفير وزيادة سِعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلى للأفراد بنسبة 20% بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وذلك لكل شرائح المستخدمين، بالتنسيق مع شركات مقدمي خدمات الإنترنت؛ بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

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بقلم محمود جمال

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