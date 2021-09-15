اقتصاد وأسواق

بالأسماء.. القوي العاملة: تحويل 4.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

لنحو 275  عاملًا مصريًا
دعاء حسني 2:33 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 2:33 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عن أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة 49 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 275  عاملًا مصريًا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال الوزير إن المستحقات بلغت  314 ألفاً و409 دولارات، ما يعادل 4 ملايين و930 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل. 

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وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا عبر الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، والمنشورة على صفحة “الفيس بوك” الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، للاستعلام عن الأسماء، وحال كان الاسم موجودأً ، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

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وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

والأسماء هي كالتالي :

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بقلم دعاء حسني

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