بالأسماء.. السيسي يصدر قرارا بتعيين 364 مندوبا مساعدا في هيئة قضايا الدولة (مستند)

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 366 لسنة 2021 بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا في هيئة قضايا الدولة .

وبحسب مانشرته الجريدة جاء قرار الرئيس السيسي بعد الاطلاع على دستور جمهورية مصر العربية المعدل والصادر في 18 من يناير 2014 وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 26/10/2020 – 15/11/2020 – 12/12/2020 وبناءًا على ما عرضه وزير العدل.

ويشمل القرار مادتين الأولىبتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة، والثانية تتضمن نشره في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

والأسماء كالتالي: