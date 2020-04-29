بالأسماء.. السكة الحديد تعتمد تعيين 59 مهندسا

اعتمد مجلس إدارة هيئة السكة الحديد ، قرارا بتعين 59 مهندسا جدد، استكمالا للمسابقة التي أعلنت عنها الهيئة نهاية العام الماضي. وحصلت " المال"، علي تفاصيل منشور هيئة السكة الحديد الذي طالب الإدارات المختصة توزيع المهندسين المعتمد اسمائهم علي مناطق…

اعتمد مجلس إدارة هيئة السكة الحديد ، قرارا بتعين 59 مهندسا جدد، استكمالا للمسابقة التي أعلنت عنها الهيئة نهاية العام الماضي.

وحصلت ” المال”، علي تفاصيل منشور هيئة السكة الحديد الذي طالب الإدارات المختصة توزيع المهندسين المعتمد اسمائهم علي مناطق الهيئة .







وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، أعلن بداية العام الجاري انتهاء الجهاز من تقييم 6466 مهندس تقدموا لشغل 150 وظيفة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر،خلال الفترة من 18 نوفمبر الماضي حتي 4 ديسمبر في تخصصات “الميكانيكا، الكهرباء، الكترونيات، مدني، عمارة والاتصالات”.



وقال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن المتقدمين أدوا عدة اختبارات منها اختبار في اللغتين العربية والانجليزية إلى جانب اختبار القدرات السلوكية وقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي، وكل مايتعلق بتخصص الوظيفة التى يرغب المتقدم في شغلها.

ويذكر أن الجهاز أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات لضمان نزاهة وشفافية عمليات التقييم والتوظيف وتحديد الاحتياجات التدريبية التي تتم بدون أي تدخل بشري، وتتم وفقا للفلسفة التي أنشئت من أجلها المنظومة وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي لقدرات ومعارف المتقدمين لشغل وظائف أو عضويات في أي مجالس.