بالأسماء.. السعودية تطلق سراح عدد من الأمراء والمسؤولين الموقوفين

متابعات:توصل مالك مجموعة «MBC التلفزيونية»، وليد الإبراهيم، المحتجز على خلفية تهمة الفساد إلى تسوية مالية مع السلطات السعودية.كما أفرجت السلطات السعودية عن خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق؛ وفواز الحكير، مالك شركة «فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه».وأفرجت

متابعات:





توصل مالك مجموعة «MBC التلفزيونية»، وليد الإبراهيم، المحتجز على خلفية تهمة الفساد إلى تسوية مالية مع السلطات السعودية.

كما أفرجت السلطات السعودية عن خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي السابق؛ وفواز الحكير، مالك شركة «فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه».

وأفرجت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في المملكة عن الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز بعد نحو ثلاثة أشهر من توقيفه بتهم فساد.

جاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن اطلاق سراح الأمير تركي بن ناصر، ابن عم ولي العهد محمد بن سلمان.

وكانت السلطات السعودية أوقفت هؤلاء الأشخاص في إطار حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها في نوفمبرالماضي وأدت إلى توقيف 11 أميرا و38 وزيرا ونائبا ورجل أعمال للتحقيق معهم في قضايا فساد.