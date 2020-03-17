بالأسماء..«التضامن» تعلن الأمهات المثاليات لعام 2020

تقدم لهذا العام 762 أماً وانطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن.

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى صباح اليوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلنت وزارة التضامن ، أنه فازت 32 أماً على مستوى الجمهورية وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية.

وتقدم لهذا العام 762 أماً وانطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن.

أسماء الأمهات المثاليات



المركز الأول على مستوى الجمهورية: أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط.

المركز الثاني: ماجدة ثابت محمد هريدي من محافظة الإسكندرية.

المركز الثالث زينب محمد عبد الحميد فايزي من محافظة بني سويف.



أم بديلة أولى: صفية محمد محمود منسي من محافظة أسيوط.

المركز الأول



المركز الأول على مستوى الجمهورية من ذوي الاحتياجات الخاصة : أمينة عبد الحميد عبد العزيز من محافظة الجيزة.



أم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة : صفاء مصطفى مصطفى عبد الجواد من الجيزة



أم مثالية لشهيد القوات المسلحة : أمينة محمد فتحي من محافظة الغربية.



أم مثالية لشهيد الداخلية : سهام مصطفى كمال من القاهرة.



وجاءت الأمهات الأولى على مستوى محافظات الجمهورية وهم:



الأولى على محافظة الجيزة : سهام توفيق عبد الحافظ علي



الأولى على محافظة أسيوط : منيرة مصطفى عبد الوهاب عبد الرحيم.



الأولى على محافظة الفيوم : نعيمة عبد الوهاب جاب الله عبد الوهاب.



الأولى على محافظة القليوبية : لواحظ لبيب محمود سالم.



الأولى على محافظة الإسماعيلية : فاطمة عبد العال حسن جبر



الأولى على محافظة بورسعيد : مرفت فؤاد محمد المصري



الأولى على محافظة الغربية : دعاء مكرم عبد الرحمن شعير



الأولى على محافظة كفر الشيخ : حورية يوسف مغازي عياد



الأولى على محافظة السويس : أمينة درويش محمد رشيد



الأولى على محافظة المنيا : جابر أحمد محمد.



الأولى على محافظة الدقهلية : ماجدة عبد المجيد أحمد مشعل.



الأولى على محافظة البحر الأحمر : نادية حسن عباس علي.



الأولى على محافظة جنوب سيناء : فوزية عبد الحكيم محمد نوفل.



الأولى على محافظة أسوان : عايدة عبد الشكور عويس عثمان.



الأولى على محافظة سوهاج : سحر محمد وهبي عبد المقصود.



الأولى على محافظة مرسى مطروح : عازة يوسف حامد جبريل.



الأولى على محافظة الوادي الجديد : عزيزة محمد مسعد عمران.



الأولى على محافظة الأقصر : صفاء عبادي محمود إسماعيل.



الأولى على محافظة القاهرة : تهاني محمد محمود قنديل.



الأولى على محافظة قنـــا : مريم خله سيفين ميرهم.



الأولى على محافظة الشرقية : سهير سعيد عبد العزيز نبوي.



الأولى على محافظة المنوفية : أميمة عبد الجيد علي رسلان.



الأولى على محافظة البحيرة : تحية محمد عبد الفاتح حمزة.



الأولى على محافظة شمال سيناء : حمدية محمد درويش رفاعي.