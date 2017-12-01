بالأسماء.. التحفظ على أموال 14 إخوانيًا و19 شركة

نجوى عبدالعزيزقررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، رئيس اللجنة، اليوم الجمعة، التحفظ على أموال 14 عنصراً من العناصر المنتمية للجماعة، وهم:سمية عصام الدين محمد العريان، أسماء عصام الدين محمد العريان، إبراهيم عصام الدين محمد العريان، سارة عصام ا

نجوى عبدالعزيز

قررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، رئيس اللجنة، اليوم الجمعة، التحفظ على أموال 14 عنصراً من العناصر المنتمية للجماعة، وهم:

سمية عصام الدين محمد العريان، أسماء عصام الدين محمد العريان، إبراهيم عصام الدين محمد العريان، سارة عصام الدين محمد العريان، أيه الله السيد عبدالفتاح عنان، عمر أحمد جابر إبراهيم الحاج، أحمد جابر إبراهيم محمد الحاج، ياسر جابر إبراهيم محمد الحاج، سامح حسن محمد المهدي، فاطمة فضل سيد رزق، محمد عبدالناصر فؤاد صقر، محمد أسامة شمس الدين رسلان، عمر محمد جمال الدين محمد ثابت توفيق، ومحمد تاج الدين حسن حسين شلبي، وكذا شركة ISERV لحلول تكنولوجيا المعلومات بالمعادي بالقاهرة.

والتحفظ على الأفراد والشركات والكيانات يشمل المنع من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة، سواء كانت مملوكة لهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو الأوراق المالية أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري.

ونفذت اللجنة التحفظ على 19 شركة مملوكة لجماعة الإخوان بمحافظات مختلفة، وهم:

1- شركة فيرجينيا للسياحة- القاهرة.

2- شركة باك لاين للتنمية الصناعية- مدينة العبور- وفرعها بالقاهرة.

3- شركة ثرى إم للصناعات الهندسية- مدينة العاشر من رمضان.

4- شركة لوجيك لتكنولوجيا إطفاء الحريق- مدينة العاشر من رمضان.

5- دار الطباعة والنشر الإسلامية- القاهرة- مدينة العاشر من رمضان، وقامت اللجنة بإسناد إدارة الشركات السابقة إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار.

6- شركة أندلسية للاستثمارات العقارية- الإسكندرية.

7- شركة أندلسية للاستثمارات العقارية- القاهرة.

8- شركة أندلسية للاستثمارات العقارية- القاهرة.

9- شركة أندلسية للاستثمارات العقارية- مرسى مطروح.

10- شركة أندلسية للفندقة والسياحة- مرسى مطروح.

11- شركة مطروح للألعاب المالية والرياضية- مرسى مطروح.

12- شركة الأندلس والحجاز للاستثمارات العقارية- الإسكندرية.

13- شركة الأندلس والحجاز للصيانة والتعمير- الإسكندرية.

14- شركة الأندلس والحجاز للخدمات العقارية والتسويق- الإسكندرية.

15- شركة الأندلس والحجاز للتنمية السياحية- الإسكندرية.

16- الشركة المصرية القطرية- الإسكندرية.

17- شركة التيسير- الإسكندرية.

18- شركة كيمات للتجارة والمقاولات- الإسكندرية.

19- شركة بلولاجون للفندقة- الإسكندرية، وجميع هذه الشركات والكيانات تعمل وتدار بشكل طبيعي ومعتاد إن لم يكن على نحو أفضل.

وأهابت اللجنة بكافة وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة والصدق فيما تنشره من أخبار أو أعمال أو بيانات تتعلق بعملها إذ تصدر بصفة دورية بياناً يتعلق بأعمالها.