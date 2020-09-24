بالأسماء.. الإنتربول يخطر النيابة بضبط وترحيل 3 متهمين بالتعدي على «فتاة الفيرمونت»

تلقت «النيابة العامة» إخطارًا من الأنتربول بإلقاء القبض على المتهمين «أحمد طولان» و«عمرو حسين» و«خالد حسين» في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي) بالقاهرة.

وذلك استجابة لما اتخذه «مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة» من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت).

وتتابع «النيابة العامة» إجراءات ترحيلهم اليوم، حيث أقلعت الطائرة التي تقلهم في غضون الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسيجري عرضهم على «النيابة العامة» لاستجوابهم بعد وصولهم، وذلك في إطار استئناف التحقيقات بالواقعة.

وكانت النيابة العامة، قد أمرت في وقت سابق، بضبط وإحضار المتهمين في الواقعة ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم، وذلك بعد أن أجرت تحقيقاتها والتي منها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود.

وتلقت النيابة في 4 أغسطس الماضي كتابا من المجلس القومي للمرأة مرفقا به شكوى قدمتها فتاة إلى المجلس تفيد باعتداء بعض الأشخاص عليها جنسيا في عام 2014 داخل فندق “فيرمونت نايل سيتي” بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقا قضائيا، على أن تعلن ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبا، حفاظا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.