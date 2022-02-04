اتصالات وتكنولوجيا

بالأسعار.. كل ما تريد معرفته عن باقات WE Mix الجديدة

أعلنت عنها الشركة المصرية للاتصالات
المال - خاص 9:01 م, الجمعة, 4 فبراير 22 9:01 م, الجمعة, 4 فبراير 22

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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات we عن طرح نظام باقات WE Mix التى تجمع بين خدمات المكالمات الصوتية والموبايل داتا والإنترنت الأرضي فى باقة واحدة عبر باقتين، هما باقة 165 وباقة 240 .

أسعار وخدمات باقات WE Mix

وجه المقارنةWE Mix 165WE Mix 240
موبايل إنترنت3,500 ميجابايت تصل إلى 7,000 ميجابايت6,000 ميجابايت تصل إلى 12,000 ميجابايت
الدقائق الأساسية1,5002,000
الدقائق داخل المجموعة250500
إنترنت أرضي150 جيجابايتس
(50 جيجابايتس منهم صالحة من 3 صباحاً حتى 10 صباحاً فقط)		190 جيجابايتس
(50 جيجابايتس منهم صالحة من 3 صباحاً حتى 10 صباحاً فقط)
عدد أفراد المجموعةصاحب المجموعة + خط موبايل + خط إنترنت أرضيصاحب المجموعة + خطين موبايل + خط إنترنت أرضي
معدل الاستهلاك من الانترنت الارضى الى الموبايل1ميجابايت على الموبايل = 20 ميجابايت انترنت ارضى1ميجابايت على الموبايل = 20 ميجابايت انترنت ارضى
كود الاشتراك*100#*100#

طريقة المحاسبة فى باقات WE Mix

1 دقيقة لشبكة WE (محمول أو أرضي) = 1 دقيقة من دقائق الباقة الأساسية

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1 ميجابايت لبرامج ومواقع السوشيال ميديا =1 ميجابايت من الباقة

مواقع السوشيال ميديا تشمل: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, Google Maps, Sound Cloud, and Anghami.
1 مجابايت للمواقع الأخرى= 2 ميجابايت من الباقة

يتم منح العملاء الجدد والعملاء الحاليين المحولين لنظام WE Mixجزء من دقائق الباقة للاستخدام خارج الشبكة بطريقة المحاسبة 1 دقيقة = 1 دقيقة للشبكات الأخرى وذلك طبقا للنظام التالي:

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باقة الدقائق الإضافية:

الباقةMix 165Mix 240
دقائق الباقة1,5002,000
دقائق تستخدم خارج الشبكة بواقع 1 وحدة = 1 دقيقة225300

1 رسالة لشبكة WE = 1 رسالة من الباقة

1 رسالة للشبكات الأخرى = 5 رسائل من الباقة

المحاسبة خارج باقات WE Mix

تتم المحاسبة بـ 19 قرشاً للدقيقة أو الرسالة لكل الشبكات والأرضي أو الميجابايت

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شروط وأحكام استخدام باقات WE Mix

-صلاحية الباقة 30 يوماً.

-بعد استهلاك ميجابايتس الموبايل إنترنت داخل الباقة، يستطيع العميل استخدام موبايل إنترنت من باقة الإنترنت الأرضي بواقع 1 ميجابايت للموبايل إنترنت = 20 ميجابايت للإنترنت الأرضي.

-يمكن للعميل صاحب الباقة إضافة خط موبايل آخر إلى المجموعة من خلال #100* أو تطبيق MyWE أو الاتصال بـ 111.

-يجب أن تكون الخطوط المُضافة إلى المجموعة على نظام WE Mix

-يمكن للعميل صاحب المجموعة تحديد حد أقصي لباقي أفراد المجموعة لاستهلاك الدقائق والميجابايتس من الباقة الخاصة بالموبايل والإنترنت الأرضي من خلال تطبيق MyWE   أو الاتصال بـ 111.

-دقائق المجموعة تُستخدم فقط بين أفراد المجموعة.

-يتم ترحيل الدقائق والميجابايتس غير المستخدمة من الباقة الأساسية للشهر التالي في حالة التجديد في موعد التجديد.

-لا يتم ترحيل الدقائق المُخصصة للمكالمات داخل المجموعة.

-يتم التجديد تلقائيا في حالة توافر رصيد.

-أوقات غير الذروة للإنترنت الأرضي من 3 صباحاً حتى 10 صباحاً.

-في حالة عدم التجديد تنتهي صلاحية الدقائق والميجابايتس غير المستخدمة.

-في حالة انتهاء باقة الإنترنت الأرضي الأساسية، ستستمتع بإنترنت بلا حدود بسرعة منخفضة. وفي حالة رغبتك في العودة إلى السرعة الأصلية في نفس الشهر يمكنك شحن أي من الباقات الإضافية التالية:

الباقة الإضافيةالسعر
20 GB30 جنيهاً
50 GB60 جنيهاً
100 GB100 جنيهاً

باقة الدقائق الإضافية للموبايل:

الدقائق500 دقيقه لشبكة وى
الصلاحية30 يوماً
السعر5 جنيهات
التجديدلا يوجد تجديد تلقائي

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بقلم المال - خاص

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