بالأسعار.. كل ما تريده لزينة رمضان في الخيامية

علي راشدبالجهة المقابلة لشارع المعز بمنطقة مصر القديمة ستجد شارع الغورية الذي ينتهي ببداية شارع آخر يدخلك في الحالة الرمضانية من الوهلة الأولى للولوج فيه، إنه شارع "الخيامية" الذي استعد منذ شهر تقريبا للشهر من خلال الفوانيس الخيامية، وأنواع الفوانيس الأخرى، وزينة شهر رمضان المصنوعة من قماش الخيامي

علي راشد

بالجهة المقابلة لشارع المعز بمنطقة مصر القديمة ستجد شارع الغورية الذي ينتهي ببداية شارع آخر يدخلك في الحالة الرمضانية من الوهلة الأولى للولوج فيه، إنه شارع “الخيامية” الذي استعد منذ شهر تقريبا للشهر من خلال الفوانيس الخيامية، وأنواع الفوانيس الأخرى، وزينة شهر رمضان المصنوعة من قماش الخيامية والأخرى مثل أحبال الإضاءة، وكل ما تريده من قماش الخيامية ستجده في هذا الشارع.

منذ اللحظة الأولى في تواجدك بهذا المكان ستنبهر كثيرا بالمعروضات على يمينك ويسارك بالرغم من أن المعروضات صنعت من أشياء بسيطة ودارجة ويدويا بالكامل فكل ما يباع من المنتجات الخيامية مصنوع في مصر حتى القماش نفسه، ولم تكن هذه الأعمال الفنية الخاصة بشهر رمضان من فوانيس وعربات الفول والحمص والمساجد وغيرها من الأعمال تقدم للمرة الأولى، وإنما كانت بدايتها من العام الماضي إلا أن أسعارها كانت أقل نسبيا من أسعار هذا العام، ولكن الجديد هو ظهور أشياء جديدة مثل علبة مناديل وباسكت وصواني كلها مغطاة بقماش الخيامية مما يبعث على من يقتنيها حالة رمضانية بالإضافة إلى المقتنيات الأخرى التي قد يشتريها.

وقال العديد من العارضين بالشارع لـ”بوابة المال” إن هذا العام الإقبال أقل بكثير من العام الماضي ولكن هذا لا يمنع أن هناك حالة من الرواج خاصة في الأيام القليلة الأخيرة ومع اقتراب الشهر الكريم، وأكد البائعون أن العام الماضي كان هناك من يشتري أكثر من قطعة ولكن الآن يشترون قطعة أو اثنين فقط، والإقبال الأكبر يكون على قماش الخيامية وسعر المتر 13 جنيها.

ونقدم لك خلال هذا الجدول أبرز المنتجات وأسعارها في شارع الخيامية:



