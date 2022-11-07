بالأرقام.. وزن منقول البضائع عبر قطارات السكة الحديد على مدار عام (جراف)

اعتمدت «المال» على بحث أجرته على بيانات مؤشرات وإحصائيات بوابة معلومات مصر والهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتتبع كمية البضائع المنقولة باستخدام السكك الحديدية، بداية من يوليو 2021 وحتى يوليو 2022.

وتبين من خلال بيانات بوابة معلومات مصر ارتفاع كمية البضائع المنقولة باستخدام السكك الحديدية بنسبة 9.7% في يوليو الماضي الذي سجل 293 ألف طن، مقارنة بـ يوليو 2021 الذي سجل 267 ألف؛ بفارق 26 ألف طن.

وتوضح «المال» خلال بحثها في تسلسل وزن البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية؛ في الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو 2022، أن شهر يناير من العام الجاري يحقق الوزن الأكبر على مدار 43 شهر منذ يناير 2019 وحتى يوليو 2022.

وسجل يناير الماضي وزن 468 ألف طن من البضائع المنقولة عبر القطارات المصرية كثاني أكبر قيمة بعد أكتوبر 2018؛ الذي سجل 472 ألف؛ وذلك خلال 54 شهر، بداية من يناير 2018 حتى يوليو 2022.

بينما سجل يوليو 2021 وزن حوالي 267 ألف طن وذلك نفس حجم منقولات شهر أغسطس الذي يليه؛ كأقل قيمة بضائع تم نقلها بالسكك الحديدية؛ خلال 43 شهر منذ يناير 2019 وحتى يوليو 2022.

وحقق وزن بضائع شهر يونيو 2022 ثاني أكبر حجم منقولات عبر السكك الحديدية خلال الفترة من يوليو 2021 إلى يوليو من العام الجاري؛ بقيمة 465 ألف طن.

وذلك حيث سجل يونيو الماضي نسبة نمو 34.4% مقارنة بـ مايو الذي يسبقه والذي بلغ كمية البضائع المنقولة خلاله عبر القطارات المصرية 346 ألف طن.

بينما بلغ حجم بضائع ديسمبر 2021 ثالث أكبر قيمة حيث سجل 449 ألف، بنسبة نمو 8.7% مقارنة بالشهر الذي يسبقه؛ بفارق 36 ألف طن.

وحقق فبراير الماضي الدرجة الرابعة في حجم كميات البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية حيث بلغ 442 ألف طن؛ بفارق 26 ألف طن مقارنة بشهر يناير الذي يسبقه؛ وبنسبة انخفاض 5.6%.

ثم يليه في الترتيب كمية 428 ألف طن من البضائع في أكتوبر 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16% مقارنة بـ سبتمبر الذي يسبقه بفارق 59 ألف طن؛ حيث سجل سبتمبر 369 في عام 2021.

وفي المرتبة السادسة يأتي مارس الماضي بقيمة 423 ثم يليه نوفمبر من عام 2021 حيث حقق 413 ألف طن من البضائع التي تم نقلها عبر خطوط السكك الحديدية.

ثم يأتي إبريل لعام 2022 ليسجل 381 بفارق 42 ألف طن عن مارس الذي سبقه بنسبة انخفاض 9.9%؛ بينما سجل يوليو الماضي 293 ألف طن بنسبة انخفاض كبيرة وصلت إلى 37% مقارنة بشهر يونيو الذي يسبقه.

ارتفاع حجم البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية بنسبة 7.2% في النصف الأول من 2022 مقارنة بـ 2021

البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية

وتوضح «المال» من خلال بيانات مؤشرات وإحصائيات بوابة معلومات مصر والهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتفاع كمية البضائع التي يتم نقلها بالقطارات المصرية بنسبة 7.2% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وتبين من خلال المقارنة بين النصف الأول من العامين؛ أن شهر يناير للعامين يسجل الكمية الأكبر خلال الشهور الـ 6 الأولى؛ حيث بلغ كمية البضائع في يناير الماضي 468 ألف طن.

بينما يناير 2021 سجل 466 ألف طن من البضائع المنقولة بخطوط السكة الحديد؛ وذلك بفرق بسيط يمثل نسبة تغير قدرها 0.4%.

ويتضح من بيانات بوابة معلومات مصر؛ أن يوليو لكلا من 2021 و2022 يسجل أقل كمية بضائع عبر السكك الحديد؛ حيث بلغ حجم البضائع المنقولة في يوليو الماضي 293 ألف طن.

وسجل يوليو 2021 كمية أقل من نظيره بمقدار 26 ألف طن؛ حيث وصلت 267 ألف طن؛ وذلك بنسبة ارتفاع في يوليو 2022 مقدارها 9.7%.

كما حصد يونيو من العام الجاري ثاني أكبر كمية للبضائع المنقولة عبر القطارات المصرية، ويمثل النسبة الأكبر مقارنة بنفس الشهر من العام الذي يسبقه.

وحقق يونيو الماضي 465 ألف طن؛ بينما كان يونيو الذي يسبقه 357؛ بفارق 108 ألف طن؛ وبنسبة نمو بلغت 30.3% كأكبر نسبة تغير في النصف الأول من العامين.

ويليه فبراير 2022 الذي سجل 442 ألف؛ بنسبة زيادة قدرها 2.1% مقارنة بشهر فبراير 2021 الذي سجل 433 ألف طن؛ ثم مارس الماضي سجل 423 ألف بنسبة زيادة 1.9% بمقارنة مارس العام الماضي بفارق 8000 طن.

ويأتي في المرتبة الخامسة شهر إبريل حيث سجل 381 ألف طن من البضائع المنقولة خلال خطوط السكك الحديدية؛ بنسبة 8.5% زيادة عن نظيره من العام السابق والذي سجل 351 ألف طن.

ويليه مايو 2022 بقيمة 346 ألف طن من البضائع بفارق 6000 طن مقارنة بـ مايو 2021 الذي سجل 340 ألف طن ؛ وذلك بنسبة ارتفاع في مايو الماضي مقدارها 1.8%.