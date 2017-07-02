بالأرقام.. هل تصب الإجراءات الصعبة فى مصلحة المواطن؟

برلمانيون: الدعم لن يصل لمستحقيه بهذه الطريقة رصد لـ"المال": موازنات الصحة والتعليم والإسكان لم تراعِ زيادة التكاليف بعد "التعويم" مها أبوودن تزامنا مع زيادة أسعار الطاقة، أعلنت الحكومة أن تلك الإجراءات تصب فى مصلحة المواطن، وتهدف إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه من خلال إلغائه تدريج

برلمانيون: الدعم لن يصل لمستحقيه بهذه الطريقة

رصد لـ”المال”: موازنات الصحة والتعليم والإسكان لم تراعِ زيادة التكاليف بعد “التعويم”

مها أبوودن

تزامنا مع زيادة أسعار الطاقة، أعلنت الحكومة أن تلك الإجراءات تصب فى مصلحة المواطن، وتهدف إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه من خلال إلغائه تدريجيا واستخدام الفوائض الناتجة عن ذلك لمساعدة الفقراء ومحدودى الدخل.

ومن هذا المنطلق، تطرح “المال” تساؤلا: هل فعلا يصب تحريك أسعار الطاقة فى مصلحة المواطن؟، والذي لابد للإجابة عليه من التعرف على الهدف الأساسى من تلك الإجراءات، وهو تخفيض عجز الموازنة لتحسين الأداء المالى، مما يتيح زيادة الاستثمارات ومعدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة وتحسين مستوى الخدمات.



يشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارا الخميس الماضى برفع سعر بنزين 92 أوكتين من 350 قرشا إلى 5 جنيهات، وارتفع سعر بنزين 80 من 235 إلى 365 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 إلى 365 قرشا، وتحرك سعر أنبوبة البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها.

هل راعت الحكومة الإجراءات الصعبة فى تقدير موازنات الصحة والتعليم والإسكان؟



فى الوقت نفسه، وبالنظر إلى أهم الأرقام بموازنة العام الجديد، لم تراعِ الحكومة الزيادة فى تكلفة تشغيل المستشفيات بسبب تحرير سعر الصرف عند وضع موازنة قطاع الصحة فى العام المالى الجديد حيث ارتفعت موازنة قطاع الصحة من نحو 48.9 مليار جنيه فى السنة المالية 2016/2017، إلى نحو 54.9 مليار جنيه فقط فى موازنة العام المالى الجديد 2017/2018، رغم تضاعف تكاليف استيراد المستلزمات الطبية.

أما بالنسبة لمصروفات التعليم فقد ارتفعت أيضا بشكل طفيف من 103.9 مليار جنيه إلى 106.5 مليار جنيه فقط، رغم ارتفاع تكاليف الطباعة نتيجة لتعويم الجنيه، وكذلك كل مستلزمات المدارس والإدارات التابعة لقطاع التعليم.

وبالنسبة لمصروفات الإسكان والمرافق والمجتمعات فقد انخفضت من 78.7 مليار جنيه فى العام المالى الماضي إلى نحو 56.8 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة التى بدأ العمل بها أول يوليو.

هل ستنجح الإجراءات الصعبة فى تخفيض عجز الموازنة؟



وسط تلك الإجراءات الحكومية الصعبة لتحسين مستوى عجز الموازنة حتى لا يتخطى حاجز الـ9.1% من الناتج المحلى الإجمالى، رفعت الحكومة تقديراتها للناتج المحلى الاجمالى المتوقع الوصول له خلال العام المالى الجديد 2017/2018، إلى 4.1 تريليون جنيه مقارنة بنحو 3.2 تريليون جنيه قدرتها الحكومة له فى موازنة العام المالى المنصرم 2016/2017.

وهو ما يعنى اقتراب الزيادة التى تنوى الحكومة إضافتها للناتج المحلى الإجمالى من نحو تريليون جنيه، وهى زيادة غير مسبوقة فى تاريخ الموازنات المصرية، فقط بلغت اكبر زيادة اضافتها الحكومة الى تقديراتها للناتج المحلى ولم تتمكن من تحقيقها، تبلغ نحو 400 مليار جنيه فقط خلال السنوات الثلاث الماضية.

ويرى برلمانيون ان الحكومة تبالغ فى تقديرها للناتج المحلى الاجمالى فقط من اجل تحسين شكل المؤشرات الاقتصادية دون ان يكون لهذه المؤشرات اى عائد او جدوى حقيقية على ارض الواقع والدليل ان تزداد من عام لاخر وتعول الحكومة على انخفاض معدلاتها كنسبة الى الناتج المحلى الاجمالى.

وتبلغ قيمة العجز الكلى فى الموازنة الجديدة نحو 370 مليار جنيه مقارنة بنحو 319 مليار جنيه خلال العام المالى المنصرم، وتعول الحكومة على خفضها من نحو 10.5% اختتمت بها العام المنصرم الى نحو 9.1%، وكانت تقديرات الحكومة لها مطلع العام المنصرم بنحو 9.8 % لكنها لم تتمكن من تخفيضها الى هذا المستوى واقفلت العام على مستوى 10.5%.

من جانبه، قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان الحكومة لم تقدم أى تفصيلات عن بنود زيادة الناتج المحلى الاجمالى خلال العام المالى الجديد، رغم الزيادة الكبيرة به، مشيرا الى ان رقم الناتج المحلى الاجمالى لا يتحقق كل عام بسبب هذه المبالغات وبالتالى فإن كل المؤشرات المنسوبة اليه لا تتحقق هى الاخرى لاسيما العجز الكلى والنمو.

اما أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فقال ان الحكومة تحاول فقط تجميل المؤشرات الاقتصادية بتقديرات مبالغ فيها على الناتج المحلى الإجمالى.

135 مليار جنيه وفورات من إجراءات صعبة، هل تضخها الحكومة فى الخدمات؟



عبر الإجراءات الاقتصادية الصعبة، تسعى الحكومة الى توفير ما يقرب من 135 مليار جنيه منها 40 مليار جنيه من تحريك اسعار الوقود ونحو 20 مليار جنيه من تحريك اسعار الكهرباء، و60 مليار جنيه بسبب تطبيق المرحلة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن نحو 5 مليارات جنيه من تحريك أسعار المياه، فهل ستتحسن الخدمات المقدمة للمواطنين بسبب تلك الوفورات؟

بدأت الحكومة تطبيق المرحلة الثانية من قانون الضريبة على القيمة المضافة مطلع يوليو، والذى بموجبه يرتفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بنحو 1% لتصبح 14% بدلا من 13% طبقتها الحكومة العام المالى المنصرم.

يقول أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن الحكومة لا تضع مخصصات فى قطاعى التعليم والصحة على سبيل المثال من أجل تحسين مستوى الخدمات ولكن تلك المخصصات يذهب أغلبها فى شكل أجور للعاملين بتلك القطاعات.

من جانبه، قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تسعى فقط نحو تحسين معدل عجز الموازنة، ورغم أنه هدف لا يرفضه أى عاقل، لكن الحكومة تستخدم فى سبيل ذلك وسائل أنهكت المواطن من كل الشرائح المجتمعية، ولن يصل الدعم لمستحقيه بتلك الطريقة كما تدعى الحكومة.

يشار إلى أن الحكومة أطلقت حزمة من الإجراءات التعويضية بلغت قيمتها نحو 85 مليار جنيه تشمل زيادة حصة الفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بحد أقصى 4 أفراد ويصرف للفرد الخامس 25 جنيها فقط، وشملت الحزمة علاوتين اجتماعيتين لكل من العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ولغير المخاطبين بها، فضلا عن زيادة المعاشات التامينية والضمانية ومعاشات تكافل وكرامة.