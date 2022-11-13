بالأرقام.. متابعة إيرادات البضائع المنقولة عبر قطارات السكة الحديد على مدار عام (جراف)

اعتمدت «المال» على بحث أجرته على بيانات مؤشرات وإحصائيات بوابة معلومات مصر والهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتتبع إيرادات البضائع المنقولة باستخدام السكك الحديدية، بداية من يوليو 2021 وحتى يوليو 2022.

وتبين من خلال بيانات بوابة معلومات مصر ارتفاع إيرادات البضائع المنقولة باستخدام السكك الحديدية بنسبة 43.4% في يوليو الماضي، الذي سجل 26.3 مليون جنيه، مقارنة بـ يوليو 2021 الذي سجل 18.4 مليون؛ بفارق 26 مليون جنيه.

أقصى قيمة شهرية لإيرادات البضائع المنقولة عبر السكة الحديد على مدار 25 عاما

وتوضح «المال» خلال بحثها في تسلسل إيرادات البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية؛ في الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو 2022، أن شهر يونيو من العام الحالي يحقق الإيراد الأكبر على مدار 307 أشهر منذ يناير 1997 وحتى يوليو 2022.

وسجل يونيو الماضي حوالي 38.5 مليون جنيه إيرادات من البضائع المنقولة عبر القطارات المصرية كأكبر قيمة منذ 25 سنة؛ بنسبة نمو 29% مقارنة بالشهر الذي يسبقه.

كما سجل إبريل الماضي 38.4 مليون جنيه بفارق بسيط عن يونيو 2022؛ كثاني أكبر قيمة إيرادات بضائع تم نقلها بالسكك الحديدية؛ خلال 307 أشهر منذ يناير 1997 وحتى يوليو 2022.

وحقق يناير 2022 إيرادات بقيمة 35 مليون جنيه لنقل البضائع عبر السكك الحديدية؛ بنسبة زيادة 6.1% بمقارنته مع الشهر الذي يسبقه بفارق 2 مليون.

وسجل ديسمبر 2021 إيرادات بقيمة 33 مليون جنيه من البضائع المنقولة عبر القطارات المصرية؛ بنسبة ارتفاع 3.1% مقارنة بشهر نوفمر الذي يسبقه.

وبلغ أيضًا إيراد فبراير الماضي من بضائع السكة الحديد 33 مليونا؛ بنسبة انخفاض 5.7%، مقارنة بشهر يناير الذي يسبقه، وسجل أكتوبر 2021 ايراد 32.9 مليون جنيه.

أقل قيمة شهرية لإيرادات البضائع المنقولة عبر السكة الحديد على مدار عام ..

من جانبه، توضح «المال» خلال بحثها في تسلسل إيرادات البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية؛ في الفترة من يوليو 2021 حتى يوليو 2022، أن شهر يوليو لعام 2021 يحقق الإيراد الأصغرخلال هذه الفترة.

وسجل يوليو2021 حوالي 18.4 مليون جنيه إيرادات من البضائع المنقولة عبر القطارات المصرية كأصغر قيمة خلال تلك الفترة؛ بفارق 20 مليونا، بينها وبين يونيو 2022.

وحقق أغسطس الذي سبقه 21 مليون جنيه من إيرادات بضائع السكة الحديد؛ بنسبة نمو 14.3% مقارنة بشهر فبراير 2021 كثاني أقل قيمة في نفس الفترة.

ثم يليهما في الترتيب إيراد 26.3 مليون جنيه من البضائع في يوليو 2022 بأكبر نسبة انخفاض في تلك الفترة مقارنة بشهر يونيو الذي يسبقه ويحقق أكبر قيمة حيث بلغ الانخفاض 31.5%.

وسجل مايو الماضي 29.8 بينما سجل سبتمبر 2021 ايراد بقيمة 29.9 مليون جنيه من عوائد تقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية المصرية.

وحقق مارس 2022 إيراد بقيمة 32.8 مليون جنيه من عوائد نقل البضائع خلال الخطوط الحديدية؛ بنسبة انخفاض بسيطة قدرها 0.6% مقارنة بفبراير الذي يسبقها.

ارتفاع إيرادات البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية بنسبة 28.9% في النصف الأول من 2022 مقارنة بـ 2021

وتوضح «المال» من خلال بيانات مؤشرات وإحصائيات بوابة معلومات مصر والهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتفاع كمية البضائع التي يتم نقلها بالقطارات المصرية بنسبة 28.9% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وتبين من خلال المقارنة بين النصف الأول من العامين؛ أن شهر يونيو 2022 و يناير 2021 سجلا الإيراد الأكبر خلال الشهور الـ 6 الأولى؛ حيث بلغ إيراد الأول 38.5 بينما الثاني 32 مليون جنيه.

ويتضح من بيانات بوابة معلومات مصر؛ أن يوليو لكل من 2021 و 2022 يسجل أقل إيراد؛ حيث بلغ عائد البضائع المنقولة في يوليو الماضي 26.3 مليون جنيه.

وفي يوليو 2021 كان قيمة إيراداته أقل من نظيره بمقدار 8 ملايين جنيه؛ حيث سجل 18.4؛ بنسبة ارتفاع في يوليو 2022 مقدارها 43%.

وحصد إبريل 2022 ثاني أكبر إيراد للبضائع المنقولة عبر القطارات المصرية، ويمثل ثاني أكبر نسبة مقارنة بنفس الشهر من العام الذي يسبقه بينما النسبة الأكبر 58.2% لصالح يونيو 2022.

وسجل أبريل الماضي 38.4 مليون جنيه؛ بينما كان أبريل الذي يسبقه 24.8؛ بفارق 13.6 مليون؛ وبنسبة نمو بلغت 55% كثاني أكبر نسبة تغير في النصف الأول من العامين.

ويليه يناير 2022 الذي سجل 35 مليون؛ بنسبة زيادة قدرها 9.4% مقارنة بيناير 2021 الذي سجل 32 ؛ ثم سجل فبراير الماضي 33 بنسبة زيادة 10% بمقارنة فبراير الذ يسبقه 3 مليون جنيه.

ويأتي في المرتبة الخامسة شهر مارس 2022 حيث سجل 32.8 من البضائع المنقولة خلال خطوط السكك الحديدية؛ بنسبة 7.5% زيادة عن نظيره من العام السابق والذي سجل 30.5 مليون جنيه.

ويليه مايو 2022 بقيمة 29.8 من البضائع بفارق 8.4 مليون جنيه مقارنة بـ مايو 2021 الذي سجل 21.4 مليون جنيه ؛ وذلك بنسبة ارتفاع في مايو الماضي مقدارها 39.3%.