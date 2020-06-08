بالأرقام.. ماذا قدم صندوق تحيا مصر خلال 5 سنوات

قال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إنه على مدار خمس سنوات لعب الصندوق دورًا محوريًّا كمعاون لأجهزة الدولة وقاطرة للعمل المجتمعي عبر تدعيم شراكاته مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإحداث نقلة نوعية في مستوى آداء الخدمات المقدمة للأُسر الأَوْلى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية والقضاء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع. تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مص

وأضاف، في بيان، البداية كانت بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأسيس الصندوق والتبرع بنصف ثروته، فكان الهدف منذ الوهلة الأولى هو نشر روح التعاون والمشاركة بين أبناء الوطن لبناء مجتمع جديد يؤمن بالفكرة ويبذل كل ما هو نفيس لإنجاحها.

وتم تأسيس الصندوق بقرار جمهوري رقم 139 لسنة 2014 والذي تم تعديله بالقرار رقم 84 لسنة 2015 ليمضي الصندوق قدما في ممارسة نشاطه عبر 6 محاور عمل هي الرعاية الصحية، الدعم الاجتماعي، التنمية العمرانية، التمكين الاقتصادي، دعم التعليم والتدريب، ومواجهة الكوارث والأزمات.

وأوضح عبد الفتاح قدّم الصندوق حزمة متكاملة من المشروعات تحت شعار نتشارك كفلت الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية بكل ما يعينيهم على احتياجاتهم المعيشية، وتحسّن من حياتهم، فضلًا عن استخدام وسائل جديدة لتقديم أدوات مرنة لتمويل مشروعات الشباب والمرأة المعيلة بما يدخل البهجة والسعادة على كل أفراد الأسر المستهدفة.

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