بالأرقام.. صيادو الدقهلية أول المستفيدين من بحيرة المنزلة

الانتهاء من أعمال تطهير البحيرة نهاية 2017 بورسعيد- أمانى العزازي أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انخفاض أعداد صيادي بورسعيد المتعاملين فى نطاق بحيرة المنزلة، مقارنة بالمحافظات المُطلّة على البحيرة، لافتًا إلى أن عدد الصيادين المستفيدين من بحيرة المنزلة حوالي 250 ألف صياد، بإجم

الانتهاء من أعمال تطهير البحيرة نهاية 2017



بورسعيد- أمانى العزازي

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انخفاض أعداد صيادي بورسعيد المتعاملين فى نطاق بحيرة المنزلة، مقارنة بالمحافظات المُطلّة على البحيرة، لافتًا إلى أن عدد الصيادين المستفيدين من بحيرة المنزلة حوالي 250 ألف صياد، بإجمالى عدد مراكب 6781 مركبًا موزَّعة بواقع 4349 مركبًا بالمطرية، و1750 مركبًا بدمياط، فى حين أن هناك 682 مركب صيد ببورسعيد بنسبة 10% من عدد المراكب.





فيما تبلغ مساحة بحيرة المنزلة 125 ألف فدان، يقع منها 65 ألف فدان بنسبة 50% بنطاق محافظة بورسعيد.

وقال الغضبان، على هامش لقائه، اليوم، باللجنة المشكَّلة لتطوير البحيرة، إن نسبة التعديات للمزارع السمكية إلى المسطح المائي للبحيرة حوالي 70% من مساحة 45 فدانًا.

يُذكر أن لبحيرة المنزلة ثلاث فتحات إلى البحر المتوسط بوغازى الجميل 1/ والجميل 2 وبوغازى مثلث الديبة، وتتصل بقناة السويس من خلال قناة الاتصال.

وتصب بحيرة المنزلة فى خمسة مصارف رئيسية ناقلة لمياه الصرف الصحى والصناعى والزراعة وهى: (بحر البقر- حادوس- المطرية- السرو- فرسكور) معدل صرف بحر البقر منها 16 مليون م3، ويعد من أشهر منافذ التلوث. ‏ وأوضح الغضبان أن أهم المشكلات التى تعانى منها بحيرة المنزلة التلوث، وإذكاء البواغيز وعدم تجديد الميتة، فضلًا عن التعديات والعوائق والحشائش وورد النيل والبوص والسدود والتحاويط، وكذا صيد وتهريب زريعة الأسماك.

وذكر أن خطة تطوير البحيرة وتطهيرها تتمثل فى الحد من تلوث الصرف الزراعى بالمعالجة البيولوجية للبحيرة، حيث تم إنشاء مشروع على مساحة 200 فدان لمعالجة 25 ألف م3 من مياه مصرف بحر البقر قبل أن تصب فى بحيرة المنزلة، وقيام اللجنة المشكّلة بأعمال تكريك وتطهير لبوغازى الجميل (1) و(2) ومثلث الديبة، والمنتظر الانتهاء منه 2017.

وتتضمن أعمال اللجنة إقامة حاجز خرسانى فى فرع مصرفي بحر البقر الجديد لحجز المياه والرواسب ووضع علامات استرشادية لتحديد الحد الإدارى لمحافظة بورسعيد لمنع شيوع مسئولية التعدى على البحيرة والصيد وتدعيم شرطة المسطحات المائية بما يلزم لها من مُعدات ووسائل حديثة وأفراد ونقل قسم شرطة المسطحات من موقعها الحالى إلى موقع متوسط داخل البحيرة.