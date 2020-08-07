بالأرقام .. حجم منقول البضائع عبر قطارات السكة الحديد في 12 شهرًا (جراف)

كشف تقرير حكومي، أن إجمالي منقول البضائع عبر قطارات هيئة السكة الحديد سجل بنهاية عام 2019 نحو 3.173 مليون طن، ومتسهدف زيادة العدد بنهاية 2024 لـ25 مليون طن.

وبحسب التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه، بلغ حجم المنقول من البضائع من خلال قطارات السكة الحديد، نحو 130.5 في يناير 2019، مقارنة بـ 344.3 ألف طن في نفس الشهر من عام 2018.

فبراير أقل الشهور

وقدر حجم البضائع المنقولة بقطارات السكة الحديد في فبراير 2019 بنحو 47.1، مقابل 19.9 ألف طن في نفس الشهر من العام الأسبق.

وارتفعت منقولات البضائع في شهري مارس وأبريل من عام 2019 مقارنة بسابقه من نفس العام، لتسجل في الشهر الأول 361.8 ألف طن، وفي الثاني 373.7 ألف طن.

مقارنة بشهري مارس وأبريل من عام 2018، إذ سجل نحو 401.4 الف طن في مارس، و364.7 في أبريل.

وسجل جحم البضائع في شهري مايو يونيو 2019، بواقع 388.0، و373.9 على الترتيب، مقارنة بنفس الفترة من 2018، موزعة بواقع 342.4 و 280.4 على الترتيب.

ارتفاع ملحوظ

وأشار التقرير إلى أنه تم نقل نحو 216.3 ألف طن بضائع في يوليو 2019، و316.8 في أغسطس من نفس العام، مقارنة بـ 287.9 في يوليو من العام الأسبق، و321.3 في أغسطس 2018.

ونقلت هيئة السكة الحديد في شهر سبتمبر 2019 نحو 364.4 ألف طن بضائع، و365 ألفًا في أكتوبر، مقارنة بـ 339.3 ألف في سبتمبر 2018، و472.0 في أكتوبر من عام 2018.



الجرارات الجديدة

وفي نوفمبر الماضي، بلغ حجم البضائع عبر السكة الحديد 112.7 ألف طن، و 443.4 في ديسمبر، مقارنة بـ130.6 خلال نوفمبر 2018، و451 ألف طن في ديسمبر من نفس العام.

الهيئة تستهدف نقل البضائع على خطوطها بقيمة 2 مليار جنيه سنويا قبل نهاية 2024، للقدرة على سداد فاتورة صفقة شراء عربات البضائع التى يتم تنفيذها حاليا بالمصانع المحلية.

مستهدفات مستقبلية

وكميات البضائع وفقا لجداول السلع المستهدفة، تشير إلى نقل 4.5 مليون طن نهاية 2022 من المنتجات الزراعية و2.3 مليون من المواد البترولية، و4.3 مليون من المنتجات الصناعية، و5.6 مليون من مستخرجات المناجم.

كما يستهدف نقل 4.3 مليون من مواد الإنشاء نهاية نفس العام، ليصل إجمالى المنقول عبر السكة الحديد إلى 23.7 مليون طن، وزيادته حتى يصل إلى 25 مليون طن، نهاية الفترة 2022 إلى 2025.

وتعاقدات السكة الحديد مع الهيئة العربية للتصنيع، على توريد 375 عربة بضائع مختلفة الطرازات لتعظيم نقل البضائع.

فى ضوء خطة وزارة النقل لزيادة موارد الهيئة من قطاع البضائع، وتقليل الازدحام على الطرق البرية.

وتقليص أعمال الصيانة على الطرق نتيجة مرور شاحنات النقل الثقيل عليها، بالإضافة إلى الأثر البيئى الجيد الناتج من التحول إلى نقل البضائع بالسكك الحديدية.

الجراف التفاعلى التالى يوضح حجم المنقول من البضائع عبر قطارات هيئة السكة الحديد خلال العام الماضى بالألف طن: