بالأرقام.. تفاصيل خدمات الحكومة لمواطني شمال سيناء في شهرين

تعويضات مالية ومساعدات إنسانية من "التضامن" والمحافظة.. وتوزيع مواد غذائية وملابسعلاج 12950 في تخصصات مختلفة.. وتشجيع المشروعات الصغيرة ورفع مهارات معلمي فصول محو الأميةأوتوبيسات بأجر رمزي لنقل الركاب .. و5 ميكروباصات وأوتوبيسات لنقل مرضي الغسيل الكلوي بالمجان وذوي الإعاقةالمال- خاصت





تعويضات مالية ومساعدات إنسانية من “التضامن” والمحافظة.. وتوزيع مواد غذائية وملابس





علاج 12950 في تخصصات مختلفة.. وتشجيع المشروعات الصغيرة ورفع مهارات معلمي فصول محو الأمية





أوتوبيسات بأجر رمزي لنقل الركاب .. و5 ميكروباصات وأوتوبيسات لنقل مرضي الغسيل الكلوي بالمجان وذوي الإعاقة



المال- خاص

تلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن الخدمات المقدمة لمواطني شمال سيناء خلال العملية الشاملة سيناء 2018 عن شهرى مايو ويونيو 2018

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة دائمة تجتمع أسبوعياً برئاسة محافظ شمال سيناء للإستمرار في تنفيذ وتطوير برامج رعاية المنقولين من منطقتي الشيخ زويد ورفح.

وتضمن التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء الإشارة إلي ما تم صرفه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي من تعويضات مالية وإعانات نقدية للأسر المتضررة بواقع (72,924,742,55)

وشملت التعويضات عدد (9395) أسرة عن شهر مايو 2018، إلي جانب صرف (13973089,3) جنيه وذلك لعدد (7950) أسرة عن شهر يونيو 2018. هذا فضلاً عما تم صرفه من ديوان عام المحافظة كمساعدات إنسانية بواقع (296,083) عن شهر مايو 2018 و(60400) جنيه عن شهر يونيو 2018.

وتناول التقرير الإشارة إلي المساعدات العينية المقدمة في شهر مايو 2018 من القوات المسلحة والمجتمع المدني وديوان عام المحافظة والهلال الأحمر ومشيخة الأزهر

وتم توفير (49746) كرتونة مواد غذائية في شهر رمضان من خلال صندوق تحيا مصر، و(150) كرتونة لجمعية روافد الخير للمسنين بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، و(500) شيكارة دقيق، و(500) كرتونة مواد غذائية من خلال المجلس القومي للمرأة

وكذلك توفير (80) شيكارة دقيق علي 80 أسرة من خلال جمعية الفيروز، و(4) أطنان دقيق و(50) علبة لبن أطفال من متبرع من خلال جمعية المرأة السيناوية، و(7) أجهزة عروسة من خلال جمعية رسالة نور علي نور، و(13) طن أرز علي الأسر الأولي بالرعاية بمراكز المحافظة من خلال ديوان عام المحافظة.

وكذلك توفير (880) كرتونة مواد غذائية علي (880) أسرة، و(472) كرتونة بها قطع ملابس علي (472) أسرة من خلال جمعية الهلال الأحمر، هذا إلي جانب التنسيق لدخول مساعدات إلي قطاع غزة بواقع (12,2) طن أدوية، و(350) وجبة إفطار وسحور، و(16500) كرتونة مواد غذائية.

وفي ذات السياق تم الإشارة إلى المساعدات العينية المقدمة من المجتمع المدني عن شهر يونيو 2018، حيث تم توزيع(8) أطنان بطاطس، و(11) طن لحوم، و(3807) كراتين مواد غذائية من جمعيتي رسالة نور علي نور والأورمان

كما تم توزيع (8) أطنان دقيق من متبرع لصالح أصحاب المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة ومعدومي الدخل، وتوزيع(2) طن دقيق، و(40) علبة لبن أطفال من متبرع، و(300) كرتونة مواد غذائية من مديرية الأمن لتوزيعها علي المستحقين من خلال جمعية واحد من الناس، وتوزيع(200) كرتونة مواد غذائية علي الأسر المنقولة من محافظة شمال سيناء إلي الإسماعيلية، وتوزيع (20) طقم ملابس أطفال.

أما بالنسبة لما تم بذله من جهود في مجال الشئون الصحية، فقد أشار التقرير إلى أن شهر مايو 2018 شهد تنفيذ بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية بإيفاد الأطباء من جامعات القاهرة، الزقازيق، المنصورة، الأزهر) وتم علاج(7901) حالة في معظم التخصصات، بينما شهد شهر يونيو2018 علاج (5049) حالة في معظم التخصصات.

فيما يخص قطاع السكان، تضمن التقرير ما تم في شهري مايو ويونيو 2018 من تنسيق لعلاج المصابين بالمستشفيات العسكرية والجامعية، وتنفيذ(3) زيارات منزلية، و(6) قوافل طبية في معظم التخصصات، وتنفيذ (4) قوافل طبية في معظم التخصصات.

وفي مجال الأمومة والطفولة، تم التنويه إلي ما تم خلال شهرى مايو ويونيو 2018 من تسهيل إجراءات الحصول علي المساعدات المادية، ومساعدة المواطنين في توفير الخدمات الطبية والإنسانية، وصرف (9) كراسي متحركة و(6) بطاطين، و(10) كوفرتة.

وفيما يتعلق بإقامة الندوات التثقيفية، تم الإشارة إلي ما تم تنظيمه خلال الفترة من مايو وحتي يونيو 2018 للتوعية بالتحرش، وتشجيع المشروعات الصغيرة، ورفع مهارات معلمي فصول محو الأمية، وكذا للتوعية حول ثقافة العمل الحر وترسيخ قيم الولاء والإنتماء حيث تم تنظيم لقاء بعنوان في حب مصر حضره (250) مستفيداً، فضلاً عن إطلاق برنامج تدريبي لصاحبات الأعمال، ومسابقة فنية توعوية للسيدات لتقديم أعمال فنية حرفية بدوية ثقافية بعنوان إبدعي إبتكري في حب الوطن.

وتم خلال التقرير التأكيد علي أن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء خلال الفترة من مايو وحتي يونيو 2018 تمت في إطار التنسيق القائم بين المحافظة والقوات المسلحة والشرطة ووزارة التموين بهدف توفير الإحتياجات الضرورية للمواطنين ومراجعة وتأمين الإحتياطيات الإستراتيجية، وهو ما أسهم في توفير السلع الغذائية واللحوم الحية والمجمدة والالبان والزبادي والخضر والفاكهة والبقوليات والزيوت وغيرها، وإفتتاح معرض أهلاً رمضان. هذا إلي جانب ما تحقق من توفير الإحتياجات المختلفة من المنتجات البترولية.

وفى قطاع النقل تمت الإشارة إلي ما تم من جهود خلال الفترة من مايو وحتي يونيو 2018 من تسيير(10) أتوبيسات بالتعاون مع شركة شرق الدلتا لنقل الركاب داخل المحافظة مقابل أجر رمزي

وكذلك توفير(12) ميكروباص لنقل المواطنين داخل العريش وبئر العبد، وتوفير 3 ميكروباص لنقل مرضي الغسيل الكلوي من مناطقهم لمستشفي العريش العام بالمجان، وتوفير (2) أوتوبيس لنقل ذوي الإعاقة من منازلهم إلي أماكن عملهم

فضلاً عما تم من فتح الطريق للسفير من وإلي العريش أيام الخميس والجمعة والسبت ذهاب وعودة وبدون تنسيق، وفتح بنزينة الغاز الطبيعي للسيارات الأجرة للتخفيف عن المواطنين وسهولة الحركة.

أما ما يخص الإحتياجات الطبية، فقد تم الإشارة إلي ما تم من جهد خلال شهر يونيو 2018 لتوفير حصص الأكسجين الطبي بمستشفيات شمال سيناء من شركة الكيماويات البسيطة.

وكذلك توفير مستلزمات طبية لأجهزة الغسيل الكلوي، وأدوية التأمين الصحي، والطعوم والأمصال والأغذية والأدوية بالمستشفيات. هذا فضلاً عما تم من جهد مراعاة للنواحي الاجتماعية والإنسانية حيث تم زيارة مبني رعاية الأيتام والمرضي بمستشفي العريش العام للوقوف علي الحالة الصحية للأطفال والظروف المعيشية لهم وتذليل كافة المعوقات وحل المشاكل التي تواجههم

كما تم تنظيم إفطار جماعي لفئات المجتمع المختلفة ومناقشة مطالب المواطنين، وفق التقرير