بالأرقام.. تطور إيرادات قناة السويس الدولارية في آخر 10 سنوات (جراف)

اعتمدت «المال» على مؤشرات وإحصائيات بوابة معلومات مصر و هيئة قناة السويس، لتتبع تطور إيرادات قناة السويس في الفترة من يناير 2012 وحتى سبتمبر 2022.

وتبين من خلال بوابة المعلومات؛ أن منحني عائدات قناة السويس يشهد منذ بداية العام الجاري ارتفاعًا متواليًا غير مسبوق؛ حيث قفز إلى 5.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من 2022 بنسبة نمو 50% مقارنة بنظيرها في 2012.

وذلك نتيجة البحث الذي أجرته «الــمال» على متحصلات قناة السويس الشهرية؛ لتتبع تطورات السنوات الـ 10 الأخيرة؛ حيث سجلت فرق قدره 1.9 مليار دولار بين إجمالي الـ 9 شهور الأولى في العام الجاري ومقابلها في 2012.

كما كشفت “الــمال” نمو عائدات القناة بنسبة 24% بمقارنة فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مع نفس الفترة من العام الماضي؛ حيث سجلت الأخيرة 4.7 مليار دولار.

وذلك بفارق 500 مليون دولار من محصلات القناة بين الفترتين؛ حيث حققت فترة الشهور الـ 9 الأولى من عام 2021 نسبة ارتفاع 12% بالمقارنة مع نظيرتها في 2020.

بينما إنخفضت العوائد الدولاريه لقناة السويس لإجمالي الفترة من يناير 2020 حتى سبتمبر من نفس العام إلى 4.1 مليار؛ بنسبة انخفاض 4% مقارنة بنفس الفترة المقابلة لعام 2019 الذي سجلت حينها 4.3 مليار.

الجدول التالي يوضح بالتفصيل إجمالي العوائد الدولارية للشهور التسعة الأولى لقناة السويس في الفترة من 2012 وحتى 2022

الجراف التالي يوضح بالتفصيل إجمالي العوائد الدولارية للشهور التسعة الأولى لقناة السويس في الفترة من 2012 وحتى 2022

قناة السويس تحقق أعلى عائد دولاري شهري بنسبة نمو 67% في أغسطس 2022

عائد تاريخي لإيرادات قناة السويس

وبإلاعتماد على هيئة قناة السويس كمصدر لـ “الــمال” وبدراسة الإيرادات الشهرية الدولارية للقناة بواسطة بيانات بوابة معلومات مصر؛ تبين أن شهر أغسطس الماضي حقق عائد تاريخي بنسبة ارتفاع 67% بمقارنته بنظيره من العام الماضي.

وذلك حيث سجل أغسطس 2022 أكبر إيراد شهري على مدار 10 سنوات؛ بقيمة 745.6 مليون دولار؛ بينما كان إجمالي محصلات القناة 2012 في نفس الشهر حوالي 447 بفارق 299 مليون دولار.

ويليه يوليو من نفس العام والذ سجل 706 مليون دولار من إيرادات قناة السويس كثاني أكبر عائد شهري لها؛ ثم سجل سبتمبر الماضي المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 8% مقارنة بالشهر الذي يسبقه.

الجدول التالي يوضح أكبر 10 عوائد دولارية لقناة السويس في الفترة من 2012 وحتى 2022

ونلاحظ من بيانات الجدول السابق أن المراكز الـ7 الأولى من نصيب العام الجاري؛ بينما سجل المركز الثامن والتاسع والعاشر في العام الماضي؛ مما يشير إلى المجهودات الضخمة لهيئة قناة السويس في الشهور الأخيرة.

إجمالي إيرادات قناة السويس خلال الفترة من 2012 وحتى 2021

متوقع أن يجتاز نهاية عام 2022 حاجز الـ 7 مليار دولار من عوائد قناة السويس

سجلت هيئة قناة السويس أعلى إيرادات سنوية في تاريخها حتى الآن؛ في 2021 بقيمة 6.3 مليار دولار، بحسب ما أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في بيان له يناير الماضي.

وبحسب دراسة “المال” لمؤشرات وأحصائيات الهيئة وبيانات بوابة معلومات مصر لتتبع العوائد الشهرية الدولارية لقناة السويس؛ يتضح أن العام الجاري سيحطم الرقم القياسي لـ 2021.

حيث من المترقب أن يتخطى إجمالي محصلات قناة السويس في نهاية العام الجاري حاجز الـ 7 مليار دولار؛ وذلك نظرًا لأن الشهور الـ9 الأولى لسنة 2022 ارتفعت بنسبة 24% مقارنة بنظيرتها في العام الماضي.

كما نلاحظ من تسلسل بيانات العوائد الشهرية للقناة من خلال بوابة معلومات مصر؛ أن أول 9 شهور من عام 2022 حققوا أعلى 7 مراتب من إيرادات القناة بمتوسط 642 مليون دولار شهريًا.

الجراف التالي يوضح بالتفصيل إجمالي العوائد الدولارية السنوية لقناة السويس في الفترة من 2012 وحتى 2021

مقارنة عوائد قناة السويس في الشهور الـ 9 الأولى من عام 2022 و 2021 و 2020

وضحت هيئة قناة السويس من خلال بيانات بوابة معلومات مصر؛ أن العام الجاري بمثابة قفزة تاريخية في عوائد قناة السويس؛ كما بينت أن سبتمبر الماضي سجل 686 مليون دولار؛ بنسبة نمو 22% مقارنة بنظيره في 2021.

بينما سجل سبتمبر 2021 إيراد بقيمة 561 مليون دولار؛ بنسبة ارتفاع 19% مقارنة بنفس الشهر من العام الذي يسبقه؛ وذلك بفارق 90.6 مليون من محصلات قناة السويس الدولارية.

وكشفت هيئة قناة السويس؛ أن أغسطس الماضي سجل العائد الأكبر للقناة وذلك بنسبة نمو 32.5% مقارنة بنظيره في العام الماضي والذي سجل 468 مليون دولار؛ بنسبة ارتفاع أقل مقدارها 20.3% مقابل نظيره في 2020.

بينما سجل يوليو 2022 نسبة ارتفاع 32.7% مقابل نفس الشهر من العام الذي يسبقه؛ حيث حقق يوليو 2021 نسبة زيادة قدرها 20.8% بالمقارنة مع يوليو 2020.

وكانت نسبة زيادة شهر يونيو الماضي 32% مقابل يونيو 2021 ؛ حيث سجل المذكور أخيرًا إيراد بقيمة 407 مليون دولار؛ بنسبة النمو الأكبر لعام 2021 بمقارنته مع نظيره في 2020.

وسجل مايو 2022 نسبة زيادة حوالي 23% مقابل نظيره في العام الماضي؛ بينما سجل مايو 2021 نسبة 19.7% بمقارنته مع نظيره في عام 2020.

وحقق إبريل الماضي 13.9% كنسبة زيادة من عوائد قناة السويس؛ مع مقارنته بـ إبريل 2021 الذي سجل نسبة ارتفاع 16.3% بمقارنته مع نفس الشهر من العام الذي يسبقه.

وكشفت بيانات بوابة معلومات مصر تسجيل مارس الماضي لنسبة النمو الأكبر على مدار السنوات الثلاث الأخيرة؛ والتي تبلغ حوالي 37% بالمقارنة مع نظيرها من العام الماضي.

حيث سجل مارس 2021 قيمة 439 مليون دولار من عوائد قناة السويس؛ كما حقق نسبة انخفاض 7.1% بالمقارنة مع مارس 2020 والذي سجل عائد بقيمة 473 مليون دولار.

بينما سجل فبراير معدل تغير بين العام الماضي والحالي مقداره 15.3% ؛ بينما سجل فبراير 2021 نسبة ارتفاع 3.1 % بمقارنته مع نظيره في 2020.

كما سجل يناير 2022 معدل تغير 10% مقابل نظيره في العام السابق الذي سجل نسبة انخفاض مقدارها 0.6% بالمقارنه مع يناير من عام 2020 بفارق عوائد بقيمة 2.9 مليون دولار.

الجدول التالي يوضح مقارنة بين العوائد الدولارية لقناة السويس خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر في 2020 و 2021 و 2022

الجراف التالي يوضح بالتفصيل إجمالي العوائد الدولارية لقناة السويس من يناير وحتى سبتمبر في 2020 و 2021 و 2022

الجراف التالي يوضح معدل تغير إجمالي العوائد الدولارية لقناة السويس من يناير وحتى سبتمبر بين 2022 و 2021