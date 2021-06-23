نقل وملاحة

بالأرقام .. تأثير كورونا على حركة الرحلات والركاب بالمطارات المصرية خلال 9 أشهر

خلال 2019 و2020
دعاء محمود 10:14 م, الأربعاء, 23 يونيو 21 10:14 م, الأربعاء, 23 يونيو 21

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كشف المهندس محمد سعيد محروس ، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، عن حجم الحركة الجوية وعدد الركاب بالمطارات المصرية خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر لعام 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

وأضاف محروس في تصريحات له، على هامش المؤتمر الصحفى الذي تم عقده اليوم بمطار القاهرة الدولى، بحضور وزير الطيران المدني، أنه خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو لعام 2019 (قبل الجائحة) تم نقل نحو نحو 10 ملايين راكب على متن 88 ألف رحلة جوية.

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فيما تم نقل نحو 390 ألف راكب على متن 12 ألفا و200 رحلة جوية خلال نفس الفترة من عام 2020، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا بنسبة 86% في عدد الرحلات، وانخفاض 96% في عدد الركاب خلال الفترة المذكورة أعلاه.

وتابع أنه خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر لعام 2019، تم نقل 11 مليون راكب علي متن 94 ألف رحلة، بينما خلال نفس الفترة من عام 2020 تم نقل 2 مليون راكب علي متن 27 ألف رحلة.

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وأشار إلى أنه خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2019، تم نقل 9 مليون و500 ألف راكب علي متن 87 ألف رحلة مقارنة بنحو 3 ملايين راكب علي متن 37 ألف رحلة خلال نفس الفترة من عام 2020.

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بقلم دعاء محمود

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