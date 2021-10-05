بالأرقام.. «برايم» تحدد نقاط المنافسة بين «إى فاينانس» و«فورى»

تزامنًا مع اقتراب طرح شركة «إى فاينانس» فى البورصة المصرية، نشرت بحوث «برايم القابضة للاستثمارات المالية» تقريرًا ماليًا تشرح فيه نقاط المنافسة بين «إى فاينانس» التى تقترب من القيد الفعلى فى السوق، و«فورى» للمدفوعات الإلكترونية، خاصة أنها ستصبح المنافس الأول لها بسوق الأسهم بمجال صناعة المدفوعات الإلكترونية.

وقالت «برايم» فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، إن سهم شركة “فورى للمدفوعات الإلكترونية” شهد ارتفاعًا فى سعره بمقدار %330 خلال 2020، وسط تفاؤل المستثمرين تجاه صناعة المدفوعات الإلكترونية فى مصر.

و«إى فاينانس» هى أكبر شركة مدفوعات إلكترونية مملوكة للدولة فى مصر، ومطور للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية، تأسست فى 2005 لتطوير الشبكة المالية للحكومة المصرية، ومن المقرر أن تطرح قريبًا خلال أكتوبر الحالى حصة من أسهمها تبلغ %14.5 فى البورصة.

ولفتت «برايم» إلى أن «إى فاينانس» ستكون بمثابة منافس جديد مقيد فى البورصة المصرية لشركة «فورى للمدفوعات»، يعمل بمجال صناعة المدفوعات الإلكترونية، موضحةً أن ذلك سيوفر للمستثمرين رؤية أوسع للصناعة والمزيد من الخيارات للاستثمار فيها.

وأشارت إلى أن “إى فاينانس” تتمتع بميزة، كونها الكيان الوحيد المرخص له حصريًا لسداد وتسوية معاملات الدفع والتحصيل الحكومية، موضحةً أن السعر الاسترشادى للطرح العام الأولى للشركة يتراوح بين 12.5-13.98 جنيه للسهم، وفقًا لتقديرات “برايم” يبلغ 13.24 جنيه.

القيمة السوقية للأولى أعلى بمقدار %415 من نظيرتها

وقالت “برايم” إن ذلك يوضح، أن القيمة السوقية لشركة “إى فاينانس” البالغة 23.5 مليار جنيه، أعلى بمقدار 415% من القيمة السوقية لشركة “فورى للمدفوعات” عند طرحها للاكتتاب العام، والتى كانت تبلغ حينها 4.6 مليار جنيه، وأقل بمقدار %3 من القيمة السوقية الحالية لها والبالغة 24.3 مليار جنيه.

وعلى جانب آخر، قالت “برايم”، إن مضاعف الربحية لآخر 12 شهرًا لشركة “إى فاينانس” يبلغ 52.1 مرة، ويعادل خصمًا بمقدار %29 عن مضاعف الربحية لآخر 12 شهرًا بالنسبة لشركة فورى عند الطرح العام الأولى لأسهمها، والتى كان يبلغ مضاعف الربحية الخاصة بها حينها حوالى 73.3 مرة، فيما يُعتبر خصمًا، بمقدار %51 عن مضاعف الربحية لآخر 12 شهرًا لـ”فوري”البالغ 105.9 مرة.

ومضاعف الربحية هو رقم يتم احتسابه بقسمة صافى أرباح الشركة على إجمالى عدد أسهمها، ويعبر ببساطة عن نصيب كل جنيه يدفعه المساهم من الربحية، وكلما قل المضاعف كان العائد على الاستثمار أعلى.

أما فيما يتعلق بمضاعفات الربحية المستقبلية، فإن مضاعف الربحية المستقبلى الضمنى لشركة “إى فاينانس” البالغ 42.6 مرة هو تقريباً نفس مضاعف الربحية المستقبلى الضمنى لشركة “فوري” عند الطرح العام الأولى البالغ 43.1 مرة.

فيما رأت “برايم” أن “إى فاينانس” بحلول نهاية النصف الأول 2021، تتفوق من حيث مؤشرات الأداء الرئيسية التشغيلية بعدد من نقاط البيع خلال النصف الأول من العام الحالى، والتى بلغت 326 ألف نقطة، وهى أعلى بمقدار %40 من عدد نقاط البيع شركة “فوري” خلال الفترة ذاتها، والبالغة 232.6 ألف نقطة بيع.

وفيما يتعلق بقيمة المعاملات التى تم تنفيذها من خلال نقاط البيع التابعة لكل شركة على حدة، قالت “برايم” إن “إى فاينانس” نفذت معاملات 1.05 تريليون جنيه بارتفاع بلغ %1827 عن المعاملات التى نفذتها شركة “فوري” والتى سجلت 54.5 مليار.

وأضافت أن مؤشرات الأداء الرئيسية المالية لشركة “إى فاينانس” أظهرت خلال النصف الأول من العام الحالى 2021 هوامش ربحية أفضل بلغت %31 وهو أكثر من ضعف معدل هامش ربحية “فوري” البالغ %15.

ولفتت “برايم” إلى أن إيرادات “إى فاينانس” بلغت 904 ملايين جنيه بنتائج أعمال النصف الأول 2021، وهى أعلى بمقدار %22 من إيرادات شركة “فوري” البالغة 743 مليون جنيه، بينما وصل صافى الربح إلى 276 مليون جنيه للأولى، وهو أعلى بمقدار %144 من صافى ربحية الأخيرة البالغ 113 مليونًا بفترة الـ6 شهور الأولى من العام 2021.

وقالت “برايم” إن سعر الطرح الاسترشادى لشركة “إى فاينانس” من الممكن أن يُثير بعض الأسئلة حول التقييم الحالى لسهم شركة “فوري”، موضحةً أن التسعير للطرح الأولى لـ”إى فاينانس” يتم تسعيره بخصم عن السعر الحالى للأخيرة لضمان نجاحه.

وتجدر الإشارة إلى أن “إى فاينانس” تقدمت بمستندات طرح الشركة فى البورصة للجنة الطروحات الحكومية، فى نهاية أبريل الماضى.

وكان بنك الاستثمار “إن آى كابيتال” -مستشار برنامج الطروحات الحكومية– اختار كلًّا من “الأهلى فاروس” و”رينيسانس كابيتال” و”سى آى كابيتال” لإدارة الطرح فى البورصة.

فيما يتولى مكتب زكى هاشم -محامون وقانونيون”- تقديم الاستشارات القانونية للعملية، ومكتب “نورتون روز فولبرايت” دور المستشار القانونى لمدير الطرح بجانب “بى دى أو” المستشار المالى المستقل لإعداد القيمة العادلة.

ويضم هيكل مساهمى “إى فاينانس” كلًّا من بنوك الاستثمار القومى بحصة %69 و”الأهلى المصرى” بنسبة %9 و”مصر” بنسبة مساهمة %9 والنسبة المتبقية موزعة بين شركتى “بنوك مصر” و”المصرية للمشروعات الاستثمارية”.

وكشفت “المال” منذ أيام أن الفريق المسئول عن إدارة طرح %14.5 من أسهم “إى فاينانس” يُجهز لجولة ترويج خارجية للاكتتاب فى عدد من الدول، إذ يعتزم مخاطبة الصناديق والمؤسسات المالية فى عدد من الدول، أبرزها أمريكا وجنوب أفريقيا ودول الخليج وأوروبا، بالتزامن مع إنهاء إجراءات قيد الأسهم بالسوق المحلية.

وتعتزم الشركة تنفيذ الطرح فى السوق الأولية من أسهمها فى البورصة، من خلال شريحتين، واحدة خاصة للمؤسسات المالية، وأخرى للطرح العام للمستثمرين الأفراد، بنفس السعر.

وعلى جانب آخر، فإن شركة “فورى للمدفوعات الإلكترونية” تأسست فـى عـام 2008، وتـعد أكبر منصة للدفع الإلكترونى فى مصر لخدمة المواطنين، سواء المتعاملين مع البنوك أم لا.

وتشمل خدمات فورى تمكين المصريين من سداد فواتيرهم إلكترونيًا، وتقديم خدمات شحن الهواتف المحمولة، كما تشمل الخدمات الرقمية الأخرى مثل التذاكر الإلكترونية واشتراكات تلفزيون الكابل ومجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى.

وكان قد تم بدء التداول على أسهم شركة “فوري” فى البورصة المصرية منذ بداية أغسطس لعام 2019.