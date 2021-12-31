بالأرقام.. «المال» ترصد حجم التوزيعات النقدية لشركات البورصة المصرية خلال الـ12 عامًا الأخيرة

عام 2018 كانت الأعلى بواقع 29 مليار جنيه

ترصد “المال” حجم التوزيعات النقدية التي أجرتها شركات البورصة المصرية خلال الـ12 عامًا الأخيرة بداية من عام 2010 وحتى نهاية 2021 الحالي.

ووفقًا للرصد، فقد كان عام 2018 هو الأعلى من حيث قيمة التوزيعات بقيمة 29 مليار جنيه، وعام 2015 هو الأقل بقيمة 9.8 مليار – حسب معلومات البورصة المصرية-.

فيما سجلت التوزيعات خلال عام 2010 حوالي 18.1 مليار جنيه، ثم ارتفعت لتصل 19.7 مليار خلال عام 2011، ثم 20.1 خلال عام 2012 .

وانخفضت خلال 2013 لتصل 13.6 مليار جنيه، ثم سجلت 13.5 مليار خلال العام الذي يليه 2014، لتواصل انخفاضها خلال عام 2015 وتصل 9.8 مليار جنيه .

ثم في عام 2016 حاولت التعافي ووصلت 11.7 مليار جنيه، لتواصل تعافيها بعام 2017 وتسجل 19.6 مليار، ثم تتمكن من تحقيق قفزة جديدة بعام 2018 وتسجل 29 مليار جنيه لتكون القيمة الأعلى خلال فترة الرصد.

وبعام 2019 تراجعت التوزيعات النقدية التي أجرتها الشركات المقيدة مرة أخرى مقارنة بالعام السابق له، وبلغت حوالي 23.6 مليار جنيه، واستمرت في تراجعها لتصل 20.4 مليار بعام 2020، وبقيمة 17.5 مليار بعام 2021 الحالي.

وقال الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن العام الحالي شهد انضمام 4 شركات جديدة إلى جداول البورصة بإجمالي رؤوس أموال بلغت قيمتها 48 مليار جنيه.

وأكد “فريد” خلال مؤتمر صحفي عقدته البورصة أمس الخميس لرصد حصاد عام 2021 أن البورصة شهدت أول قيد مزدوج لإحدى الشركات مع الأسواق الخارجية .