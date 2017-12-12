بالأرقام ..الحضري أفضل حارس أجنبى بالدوري السعودي

على المصرى سجل المخضرم الدولى المصرى عصام الحضرى، حارس مرمى التعاون، اسمه فى سجلات الاتحاد السعودى لكرة القدم، مع نهاية مباريات الدور الأول لدوري المحترفين، بعدما أصبح السد العالى أفضل حارس أجنبي خلال النصف الأول من المسابقة، بعدما تلقت شباكه 18 هدفًا في 13 مباراة شارك فيها أساسيًا، علما بأنه شارك



على المصرى

سجل المخضرم الدولى المصرى عصام الحضرى، حارس مرمى التعاون، اسمه فى سجلات الاتحاد السعودى لكرة القدم، مع نهاية مباريات الدور الأول لدوري المحترفين، بعدما أصبح السد العالى أفضل حارس أجنبي خلال النصف الأول من المسابقة، بعدما تلقت شباكه 18 هدفًا في 13 مباراة شارك فيها أساسيًا، علما بأنه شارك في كل لقاءات الدور الأول.

وواصل الحضري “44 عامًا”، كتابة التاريخ، بعدما كان أول حارس بصفة عامة يحرز هدفًا منذ عام 2011، وذلك بتسجيل الهدف الرابع لفريقه في مرمى الاتفاق بالمباراة الأخيرة، وأول حارس مرمى أجنبي يسجل هدفًا في الدوري السعودي.

واحتل الجزائري عز الدين دوخة حارس مرمى أُحد المركز الثاني، بعد أن استقبلت شباكه 22 هدفًا في 13 مباراة، أما التونسي فاروق بن مصطفى حارس مرمى الشباب كان الأسوأ، حيث استقبلت شباكه 23 في 13 مباراة، وساهم في تدهور نتائج فريقه الذي يقبع في المركز العاشر بـ13 نقطة، وكان العُماني علي الحبسي، الأقل مشاركة بين الحراس الأجانب بالدوري السعودي، حيث لعب خمس مباريات فقط بقميص نادي الهلال، تلقت فيها شباكه ثلاثة أهداف،

وكان اتحاد كرة القدم السعودي للأندية المحترفة، قد قرر قبل بداية الموسم، الاستعانة بحراس المرمى الأجانب، في تحول تاريخي ضمن عدة تغييرات غير مسبوقة، شهدتها الكرة السعودية مع مطلع الموسم الحالي.

