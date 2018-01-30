بالأرقام.. إجراءات مصر الوقائية في المنافذ والموانئ خلال عام

أ.ش.أ أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة العامة للحجر الصحى، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بجميع المنافذ والموانئ المصرية حيال 3 ملايين و761 ألفا و975 مسافرا قادمين من مناطق موبوءة وذلك خلال عام 2017.وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، في تصريح صحفي، إنه ت



أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة العامة للحجر الصحى، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بجميع المنافذ والموانئ المصرية حيال 3 ملايين و761 ألفا و975 مسافرا قادمين من مناطق موبوءة وذلك خلال عام 2017.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، في تصريح صحفي، إنه تم تطعيم 14 ألفا و736 شخصا ضد مرض الحمى الصفراء، كما تم تطعيم 37 ألفا و353 شخصا ضد أمراض أخرى، فيما تم مناظرة 197 ألفا و899 حاجا فور عودتهم من السعودية خلال موسم الحج الماضى.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبى على 62 ألفا و788 مسافرا من خلال العيادات بالموانئ، لافتاً إلى فحص 1244 رسالة واردة، و349 أخرى صادرة وخاضعة للحجر الصحى، وذلك خلال ذات الفترة.

وكشف مجاهد عن البدء في مشروع إنشاء مبنى الحجر الصحى بمنفذ السلوم البرى (مطروح)، كما تمت صيانة وترميم مبنى الحجر الصحى بميناء سفاجا البحرى (البحر الأحمر)، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ التجربة النهائية لطوارئ طبية متسعة النطاق بمطار برج العرب عن ظهور حالة وبائية قادمة من خارج البلاد على متن طائرة وهى تعد التجربة الأولى من نوعها، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بها وتم نشرها على الموقع الرسمى للمنظمة.

وأشار مجاهد إلى تنفيذ دورتين تدريبيتين بالحجر الصحى بميناء السويس البحرى استهدفتا 56 مراقبا صحيا للتدريب على أعمال تفتيش السفن وفقاً للوائح الصحية الدولية.

يذكر أن الخدمات الطبية تقدم بالموانئ المصرية من خلال 35 قسما للحجر الصحي موزعة على 16 مطارا دوليا و13 ميناء بحريا و6 منافذ برية في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، ومن ضمن مهام الحجر الصحي إنهاء كافة الإجراءات الصحية الوقائية المقررة ومنها إجراءات الإفراج الصحي عن الجثامين في ضوء ما ورد بالاتفاق الدولي الخاص بنقل الرفات الموقع ببرلين في 10 فبراير 1937.