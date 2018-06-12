بالأرقام.. أسعار أكثر 15 سيارة SUV مبيعًا فى الأسواق

شريف عيسى تتبعت "المال" حركة أسعار أعلى 15 طرازًا مبيعًا فى سوق السيارات، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، خلال شهر يونيو الجارى. وتم تحديد تلك الطرازات بناءً على حجم مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام، خلال الفترة من يناير وحتى إبريل، استناداً على حجم مبيعاته

شريف عيسى

تتبعت “المال” حركة أسعار أعلى 15 طرازًا مبيعًا فى سوق السيارات، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، خلال شهر يونيو الجارى.

وتم تحديد تلك الطرازات بناءً على حجم مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام، خلال الفترة من يناير وحتى إبريل، استناداً على حجم مبيعاتها، والصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

وكشفت “أميك”، أن مبيعات تلك الفئة من السيارات قفزت خلال تلك الفترة بنسبة كبيرة تصل 86%، بإجمالى 2281 سيارة، مقارنة بمعدلات البيع لفئة SUV خلال العام الماضى والتى بلغت 1229 وحدة.

واحتلت هيونداى صدارة الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدمات الأعلى مبيعاً، بإجمالى 2100 سيارة، بسعر تراوح بين 470 ألفاً، وحتى 633 ألف جنيه، فيما جاءت شيرى – تيجو فى المركز الثانى فى صدارة تلك الفئة من المركبات، بعد تمكنها من بيع 1000 سيارة، مع العلم أن سعرها 245 ألف جنيه.

وحاذت نيسان قشقاى فى المركز الثالث بإجمالى 822 سيارة تم بيعها، وسعرها يتراوح بين 435 ألفاً، و465 ألف جنيه، والمركز الرابع فجاء من نصيب كيا سبورتاج، والتى نجحت فى بيع 790 سيارة، مع الإشارة إلى أن سعرها يتراوح بين 450 ألفاً، و660 ألف جنيه، واستطاعت سوبارو XV من حصد المركز الخامس بإجمالى 374 سيارة، بسعر يبدأ من 420 ألفاً، وحتى 500 ألف جنيه.

وأكد رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات، أن نمو فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات يرجع إلى ملائمتها لطبيعة الطرق فى مصر، مما أثر فى ارتفاع الطلب عليها.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تلك السيارات نمواً كبيراً فى السوق المصرية، خاصة مع اقبال كافة شركات السيارات للدفع بطرازات SUV بسعة محركات مختلفة لخدمة كافة شرائح المجتمع.

ويوضح الجدول التالى، أسعار أكثر 15 طرازا ًمبيعاً فى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات فى السوق المحلية:

م الطراز عدد السيارات المباعة السعر بالألف جنيه 1 هيونداى توسان 2110 470 – 633 2 شيرى – تيجو 1000 245 3 نيسان قشقاى 822 435 – 465 4 كيا سبورتاج 790 450 – 660 5 سوبارو XV 473 420 – 500 6 فورد كوجا 292 575 – 725 7 ميتسوبيشى ايكليبس كروس 235 430 – 565 8 بريليانس V3 195 260 – 287 9 جيب رينيجيد 191 420 – 560 10 شيفورليه اكوينوكس 182 540 – 570 11 رينو كابتشر 132 330 – 360 12 تويوتا CHR 67 401 – 587 13 هيونداى كريتا 66 368 – 432 14 نيسان جيوك 23 355 15 رينو داستر 15 320 – 360

إعداد – المال