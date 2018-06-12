بالأرقام.. أسعار أكثر 15 سيارة SUV مبيعًا فى الأسواق

شريف عيسى
تتبعت “المال” حركة أسعار أعلى 15 طرازًا مبيعًا فى سوق السيارات، من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، خلال شهر يونيو الجارى.
وتم تحديد تلك الطرازات بناءً على حجم مبيعاتها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام، خلال الفترة من يناير وحتى إبريل، استناداً على حجم مبيعاتها، والصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
وكشفت “أميك”، أن مبيعات تلك الفئة من السيارات قفزت خلال تلك الفترة بنسبة كبيرة تصل 86%، بإجمالى 2281 سيارة، مقارنة بمعدلات البيع لفئة SUV خلال العام الماضى والتى بلغت 1229 وحدة.
واحتلت هيونداى صدارة الطرازات الرياضية المتعددة الاستخدمات الأعلى مبيعاً، بإجمالى 2100 سيارة، بسعر تراوح بين 470 ألفاً، وحتى 633 ألف جنيه، فيما جاءت شيرى – تيجو فى المركز الثانى فى صدارة تلك الفئة من المركبات، بعد تمكنها من بيع 1000 سيارة، مع العلم أن سعرها 245 ألف جنيه.
وحاذت نيسان قشقاى فى المركز الثالث بإجمالى 822 سيارة تم بيعها، وسعرها يتراوح بين 435 ألفاً، و465 ألف جنيه، والمركز الرابع فجاء من نصيب كيا سبورتاج، والتى نجحت فى بيع 790 سيارة، مع الإشارة إلى أن سعرها يتراوح بين 450 ألفاً، و660 ألف جنيه، واستطاعت سوبارو XV من حصد المركز الخامس بإجمالى 374 سيارة، بسعر يبدأ من 420 ألفاً، وحتى 500 ألف جنيه.
وأكد رأفت مسروجة، خبير سوق السيارات، أن نمو فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات يرجع إلى ملائمتها لطبيعة الطرق فى مصر، مما أثر فى ارتفاع الطلب عليها.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تلك السيارات نمواً كبيراً فى السوق المصرية، خاصة مع اقبال كافة شركات السيارات للدفع بطرازات SUV بسعة محركات مختلفة لخدمة كافة شرائح المجتمع.
ويوضح الجدول التالى، أسعار أكثر 15 طرازا ًمبيعاً فى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدمات فى السوق المحلية:
م
الطراز
عدد السيارات المباعة
السعر بالألف جنيه
1
هيونداى توسان
2110
470 – 633
2
شيرى – تيجو
1000
245
3
نيسان قشقاى
822
435 – 465
4
كيا سبورتاج
790
450 – 660
5
سوبارو XV
473
420 – 500
6
فورد كوجا
292
575 – 725
7
ميتسوبيشى ايكليبس كروس
235
430 – 565
8
بريليانس V3
195
260 – 287
9
جيب رينيجيد
191
420 – 560
10
شيفورليه اكوينوكس
182
540 – 570
11
رينو كابتشر
132
330 – 360
12
تويوتا CHR
67
401 – 587
13
هيونداى كريتا
66
368 – 432
14
نيسان جيوك
23
355
15
رينو داستر
15
320 – 360
إعداد – المال