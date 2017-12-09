بالأتوبيس الطائر.. محافظ مطروح يبحث حلول لمشكلات المواطنين

معتز محمودعقد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، عدة لقاءات ميدانية مع المواطنين بشارع الإسكندرية، عبر الأتوبيس الطائر للوقوف على كافة مشاكلهم، ووضع حلول فورية لها.واستجاب المحافظ لمطالب عدد من المواطنين، منها توفير شقة لسيدة وابنتها بالإيواء العاجل، نظرًا لظروفها الاجتماعية، وعدم وجود أى سكن لها،

معتز محمود

عقد اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، عدة لقاءات ميدانية مع المواطنين بشارع الإسكندرية، عبر الأتوبيس الطائر للوقوف على كافة مشاكلهم، ووضع حلول فورية لها.

واستجاب المحافظ لمطالب عدد من المواطنين، منها توفير شقة لسيدة وابنتها بالإيواء العاجل، نظرًا لظروفها الاجتماعية، وعدم وجود أى سكن لها، بالإضافة إلى التنسيق والتضامن الاجتماعى لصرف إعانة لها.

وفى لافتة إنسانية، وافق المحافظ على طلب أحد المواطنين بصرف إعانة فورية له، ولأسرته نظرًا لظروفه.

وتأتى جولات الأتوبيس الطائر فى إطار جهود المحافظ، لبحث مشاكل المواطنين ميدانياً، وسرعة تقديم الحلول الفورية لها تيسيرًا عليهم.

وأشار المحافظ إلى أنه يتم العمل على توفير الخدمات للأهالي في جميع مدن المحافظة، تيسيرًا لهم، مع إقامة مشروعات توفر فرص عمل لهم، ووضع المصلحة العامة كأولوية أولى لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة مع التنحي عن أي مصالح شخصية.