«باك تك» تدرس الطرح فى بورصة النيل لتمويل مصنع «العاشر»

تدرس شركة «باك تك» للاستثمار العقارى والصناعى الطرح فى بورصة النيل كأحد البدائل لتمويل خطتها التوسعية، إذ تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 300 مليون جنيه، فى مصنع جديد لورق الكرتون بمدينة العاشر من رمضان.

وقال المهندس علاء السقطى، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن استثمارات المصنع الجديد موزعة بواقع 250 مليون جنيه للمعدات وخطوط الإنتاج والمبانى و50 مليونا للأرض، وأنه جار حاليا دراسة وسائل التمويل اللازم للمشروع.

وأشار إلى أن شركته حصلت على الأرض التى سيتم إنشاء المصنع عليها فى مدينة العاشر بمساحة 135 ألف متر مربع، بقيمة 50 مليون جنيه تم تمويلها ذاتيا.

وتابع: ندرس حاليا كيفية تدبير باقى التمويلات البالغة 250 مليون جنيه، لافتا إلى أن البدائل تتمثل فى طرح «باك تيك» فى بورصة النيل، أو دخول مستثمر إستراتيجى بحصة فى رأس المال، أو الحصول على قرض بنكى، أو ربما من الموارد الذاتية للشركة الأم، مؤكدا أنه لم يتم الاستقرار على الوسيلة التمويلية المثلى.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد 15 ألف طن شهريا، وسيقوم بإنتاج ورق الكرتون الخام، و سيكون امتدادا للشركة الحالية.

وعلمت «المال» من مصدر مقرب من خطة التوسعات أن “باك تك” تواصلت مع إدارة البورصة المصرية حول الإدراج فى بورصة النيل، كما طلبت دعما فنيا من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكد «السقطى» أن خيار الطرح فى بورصة النيل مطروحا، وفى حال الاستقرار عليه سننتظر تحسن وضع السوق، لتحقيق الهدف من الطرح.

يشار إلى أن البورصة المصرية نفذت خطة لإعادة تأهيل بورصة النيل بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار تضمنت تأهيل الشركات من حيث إنشاء إدارات محترفة لعلاقات المستثمرين، تقوم بمهام التواصل مع المساهمين والأطراف ذات العلاقة، وضمان التغطية البحثية، والمتابعة المستمرة، والإفصاح المحترف بشكل مستمر.

يذكر أن لدى «باك تك» حاليا مصنعاً للكرتون فى مدينة بدر الصناعية على مساحة 8 آلاف متر، يضم 4 خطوط إنتاج.