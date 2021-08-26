«باكين للبويات» تفصح عن بيع بنك مصر أسهما بقيمة 3.9 مليون جنيه

باكين للبويات تفصح عن انخفاض حصة بنك مصر إلى 11.4%

أفصحت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية، عن قيام بنك مصر (عضو مجلس الإدارة) ببيع 144 ألف سهم من حصته بقيمة إجمالية قدرها 3.9 مليون جنيه تقريبا.

وقالت باكين فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس، إن نسبة مساهمة بنك مصر انخفضت بعد العملية من 12.08% إلى 11.48% من إجمالى الأسهم.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 27.1 جنيه ، وجرى تنفيذها بتاريخ 19 أغسطس من خلال شركة التجارى الدولى للسمسرة . ولم يظهر الإفصاح ارتباط بنك مصر بأى أطراف أخرى مساهمة (أفراد أو كيانات).

ويبلغ رأسمال باكين للبويات الحالى 240 مليون جنيه موزعا على 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم.

باكين: القابضة الكيماوية أكبر المساهمين بنسبة 44.6%

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة كيانات أبرزها، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 44.63 %، برايروود كابيتال بارتنزر بنسبة 10%، بنك مصر بنسبة 11.4 % (بعد العملية الأخيرة).

كما تستحوذ شركة إيه ام ان للاستثمار الصناعى على 7.12% ، إضافة إلى آخرون ممن يستحوذون على حصص أقل من 5% من الأسهم الحرة للتداول ، وفقا لآخر نموذج إفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 11 يوليو الماضى.

ووافقت باكين فى يناير الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة جنيه للسهم يتم صرفها على قسطين متساويين، وفقا لإفصاح سابق للبورصة.

وبدأ صرف القسط الأول بقيمة نصف جنيه اعتبارا من 27 يناير الماضى ،بينما صرف القسط الثانى بنفس القيمة بداية من 29 ابريل الماضى.

تحول الشركة للأرباح بقيمة 50 مليون جنيه فى تسعة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال نصفية لباكين تحولها للربحية بقيمة 50.1 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية مارس الماضى 2021، مقارنة بخسائر 4.1 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وكشفت النتائج المجمعة للشركة المرسلة للبورصة 26 أغسطس الجارى ارتفاع مبيعاتها إلى 629.3 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بمبيعات بلغت 585.6 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وأظهرت نتائج أعمال سنوية سابقة تراجع صافى أرباح الشركة بشكل حاد إلى 4.5 مليون جنيه خلال العام المنتهى يونيو 2020، مقارنة بنحو 37.5 مليون جنيه خلال العام السابق .

وكشفت النتائج المجمعة للشركة تراجع مبيعاتها إلى 784.6 مليون جنيه خلال العام، مقارنة بنحو 913.6 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

باكين للبويات: حريق مصنع الراتنجات كبدنا 35 مليون جنيه

وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 35 مليون جنيه بسبب انفجار وقع بمصنع الراتنجات بمدينة العبور للعمل العام الماضى.

وعاد العمل بالمصنع فى إبريل الماضى، بعد أعمال إصلاح، وقال الشركة وقتها إن تحقيقات النيابة العامة استبعدت وجود أى شبهة جنائية، وتم الحفظ الإدارى للقضية.

وقدرت باكين الخسائر المادية الناجمة عن الإنفجار بنحو 35 مليون جنيه، وأعلنت عن خطة لإعادة تأهيل المصنع على ثلاث مراحل، بلغت تكلفة الأولى منها 10 ملايين جنيه.

وعاد المصنع للعمل بعد مرحلة التأهيل الأولى، وتم تشغيل وحدتين إنتاجيتين بطاقة الربع تقريبا من اجمالى طاقة المصنع الإنتاجية.

ويعد مصنع الراتنجات أحد المصانع الفرعية المملوكة لشركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية الممولكة لبكين بنسبة 99.95%.

وأخطرت بكين البورصة المصرية فى 5 أغسطس 2019 بوقوع انفجار فى احد مصانعها بمدينة العبور بسبب ماس كهربائى.

وشهدت نتائج أعمال باكين تراجعًا منذ العام قبل الماضى، بسبب تراجع المبيعات والظروف السياسية التى تمر بها لييبا (أحد الأسواق التصديرية الهامة لمنتجاتها).

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن شركة باكين ليبيا، تمر بأزمة بسبب الظروف الأمنية والسياسية التى تمر بها البلاد.

وأخلت الشركة، العام قبل الماضى مصنع القبة التابع لها، تمهيدا لاستخدام أرضه بشكل أمثل حسب التوصيات العديدة للجمعيات العمومية المتعاقبة.

وتعاقدت الشركة في وقت سابق مع إحدى شركات المقاولات لإزالة مبانى المصنع نظير مبلغ 5.9 مليون جنيه تقريبًا. وانتهت أعمال الهدم بنسبة 100% فى 29 ديسمبر 2019

وحصلت باكين فى سبتمبر 2019 على رخصة من محافظ القاهرة لهدم المباني الواقعة على أرض الشركة بالقبة، تمهيدًا لتحويلها للغرض السكنى.

ووافقت عمومية الشركة فى 21 نوفمبر 2015، على السير فى إجراءات تحويل غرض أرض الشركة بالقبة، والبالغ مساحتها 20 ألف متر مربع، من صناعى إلى سكنى، ودراسة الأسلوب الأمثل لاستغلالها بعد تحويل الغرض.