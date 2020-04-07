باكين للبويات تعيد مصنع العبور للعمل بعد انفجار كلفها 35 مليون جنيه

أعلنت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية عن عودة مصنع الراتنجات بمدينة العبور للعمل بعد حادثة انفجار وقعت فى أغسطس الماضى وكلفتها 35 مليون جنيه خسائر.

وقالت باكين فى إفصاح للبورصة الثلاثاء إن مصنع العبور للبويات والصناعات الكيماوية عاد إلى العمل اعتبارا من أول ابريل الجارى لتلبية احتياجات السوق المصرى وطلبات التصدير.

وأضافت باكين إن تحقيقات النيابة العامة فى الانفجار استبعدت وجود أى شبهة جنائية وتم الحفظ الإدارى للقضية.

وقدرت باكين الخسائر المادية الناجمة عن الانفجار بنحو 35 مليون جنيه ،وأعلنت عن خطة لإعادة تأهيل المصنع على ثلاث مراحل بلغت تكلفة الأولى منها 10 مليون جنيه.

وعاد المصنع للعمل بعد مرحلة التأهيل الأولى وتم تشغيل وحدتين انتاجيتين بطاقة الربع تقريبا من اجمالى طاقة المصنع الانتاجية.

ويعد مصنع الراتنجات أحد المصانع الفرعية المملوكة لشركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية الممولكة لبكين بنسبة 99.95% .

وأخطرت بكين البورصة المصرية فى 5 أغسطس الماضى بوقوع انفجار فى احدى مصانعها بمدينة العبور بسبب ماس كهربائى.

و أسفر الحادث عن حالتى وفاة واصابة 4 عمال آخرين إضافة إلى بعض الأضرار المادية بالمصنع قالت الشركة أنها مازالت تعمل على تقديرها .

وتابعت الشركة إنها ستقوم باعادة تأهيل المصنع واستئناف العمل به خلال فترة وجيزة.

وأشارت الشركة إلى أن كافة المصانع الفرعية لشركة العبور تعمل بحالة جيدة وبكامل طاقتها الانتاجية على رأسهما مصنع بويات السنتيتك ،مصنع بويات المستحلبة، مصنع البويات الصناعية ، مصنع الأحبار.

باكين : الظروف الأمنية في ليبيا أدت لتراجع المبيعات

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تراجع صافى أرباحها إلى 3.6 مليون جنيه خلال الربع المنتهى سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 15.9 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2018.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تراجع صافى الربح إلى مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بصافى ربح قدره 1.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وقالت باكين فى إفصاح سابق إن القوائم المجمعة للربع المذكور لم تشمل نتائج شركة باكين ليبيا، بسبب الظروف الأمنية والسياسية التى تمر بها الدولة المجاورة لمصر.

وانخفضت أرباح باكين إلى 10.45 مليون جنيه خلال النصف المنتهي ديسمبر 2018 مقابل 60 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وقالت باكين فى إفصاح سابق للبورصة فبراير الماضى إن الظروف الأمنية التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة أدت إلى انخفاض مبيعاتها المشتركة.

وتابعت الشركة إن الظروف الأمنية فى ليبيا أدت إلى اقتصار الإنتاج على مصنع الإسكندرية فقط بما أثر على نتائج الأعمال.

باكين تنتهى من أعمال هدم مصنع القبة لإعادة استخدام الأرض

وأخلت الشركة، في وقت سابق، مصنع القبة التابع لها، وتخطط لاستخدام أرضه بشكل أمثل حسب التوصيات العديدة للجمعيات العمومية المتعاقبة.

وتعاقدت الشركة في وقت سابق ع مع إحدى شركات المقاولات لإزالة مبانى المصنع نظير مبلغ 5.9 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت باكين إن عملية الهدم انتهت بنسبة 100% وجارٍ تسوية الأرض وعمل محضر استلام نهائى بذلك وفقا لإفصاح الشركة للبورصة يوم 29 ديسمبر الماضى.

وحصلت باكين فى سبتمبر الماضى على رخصة من محافظ القاهرة لهدم المباني الواقعة على أرض الشركة بالقبة، تمهيدًا لتحويلها للغرض السكنى، ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال أربعة أشهر.

وقالت الشركة إنها تعمل حاليا على إنهاء إجراءات التطوير العقارى للقطعة المخصصة للنشاط السكنى، وذلك بالتوازى مع أنشطة الهدم.

ووافقت عمومية الشركة فى 21 نوفمبر 2015، على السير فى إجراءات تحويل غرض أرض الشركة بالقبة، والبالغ مساحتها 20 ألف متر مربع، من صناعى إلى سكنى، ودراسة الأسلوب الأمثل لاستغلالها بعد تحويل الغرض.