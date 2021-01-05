باكين للبويات تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة جنيه للسهم

باكين للبويات تفصح عن توزيع نقدى وتحدد مواعيد صرفه على المساهمين

أعلنت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية اليوم الثلاثاء توزيع أرباح على المساهمين بقيمة جنيه للسهم يتم صرفها على قسطين متساويين .

وقالت باكين فى إفصاح للبورصة المصرية إن الحق فى التوزيع ينتهى بنهاية جلسة 24 يناير الجارى.

ومن المقرر صرف القسط الأول بقيمة نصف جنيه اعتبارا من 27 يناير الجارى ،كما سيصرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 29 ابريل القادم.

ويبلغ رأسمال باكين الحالى 240 مليون جنيه موزعا على 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين عدة كيانات أبرزها، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 44.63 %، برايروود كابيتال بارتنزر بنسبة 12.99%، بنك مصر بنسبة 12.81%.

كما تستحوذ شركة إيه ام ان للاستثمار الصناعى على 7.7% ، إضافة إلى آخرون ممن يستحوذون على حصص أقل من 5% من الأسهم الحرة للتداول ، وفقا لآخر نموذج إفصاح مرسل حول هيكل الملكية فى 12 اكتوبر الماضى.

باكين للبويات : تراجع أرباح العام الماضى إلى 4.5 مليون جنيه

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لباكين تراجع صافى أرباحها بشكل حاد إلى 4.5 مليون جنيه خلال العام المنتهى يونيو 2020، مقارنة بنحو 37.5 مليون جنيه خلال العام السابق .

وكشفت النتائج المجمعة للشركة تراجع مبيعاتها إلى 784.6 مليون جنيه خلال العام، مقارنة بنحو 913.6 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.

كما أظهرت القوائم المرسلة للبورصة الأحد الماضى تراجع تكلفة المبيعات إلى 675.2 مليون جنيه خلال العام المذكور مقارنة بنحو 796.9 مليون جنيه خلال العام السابق.

وكانت الشركة قد تحولت للخسارة بقيمة 4.1 مليون جنيه فى آخر نتائج أعمال عن التسعة أشهر المنتهية مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 26.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الفترة (يونيو 2019- مارس 2020) إلى 585.6 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قدرها 644.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

باكين للبويات : حريق مصنع الراتنجات كبدنا 35 مليون جنيه

وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 35 مليون جنيه بسبب انفجار وقع بمصنع الراتنجات بمدينة العبور للعمل العام الماضى.

وعاد العمل بالمصنع فى إبريل الماضى، بعد أعمال إصلاح، وقال الشركة وقتها إن تحقيقات النيابة العامة استبعدت وجود أى شبهة جنائية، وتم الحفظ الإدارى للقضية.

وقدرت باكين الخسائر المادية الناجمة عن الإنفجار بنحو 35 مليون جنيه، وأعلنت عن خطة لإعادة تأهيل المصنع على ثلاث مراحل، بلغت تكلفة الأولى منها 10 ملايين جنيه.

وعاد المصنع للعمل بعد مرحلة التأهيل الأولى، وتم تشغيل وحدتين إنتاجيتين بطاقة الربع تقريبا من اجمالى طاقة المصنع الإنتاجية.

ويعد مصنع الراتنجات أحد المصانع الفرعية المملوكة لشركة العبور للبويات والصناعات الكيماوية الممولكة لبكين بنسبة 99.95%.

وأخطرت بكين البورصة المصرية فى 5 أغسطس 2019 بوقوع انفجار فى احد مصانعها بمدينة العبور بسبب ماس كهربائى.

وتشهد نتائج أعمال باكين للبويات تراجعًا منذ العام قبل الماضى، بسبب تراجع المبيعات والظروف السياسية التى تمر بها لييبا (أحد الأسواق التصديرية الهامة لمنتجاتها).

وقالت الشركة فى إفصاح سابق للبورصة إن شركة باكين ليبيا، تمر بأزمة بسبب الظروف الأمنية والسياسية التى تمر بها البلاد.

عمومية الشركة تخطط للاستفادة من قطعة أرض مصنع القبة

وأخلت الشركة، العام قبل الماضى مصنع القبة التابع لها، تمهيدا لاستخدام أرضه بشكل أمثل حسب التوصيات العديدة للجمعيات العمومية المتعاقبة.

وتعاقدت الشركة في وقت سابق مع إحدى شركات المقاولات لإزالة مبانى المصنع نظير مبلغ 5.9 مليون جنيه تقريبًا. وانتهت أعمال الهدم بنسبة 100% فى 29 ديسمبر 2019

وحصلت باكين فى سبتمبر 2019 على رخصة من محافظ القاهرة لهدم المباني الواقعة على أرض الشركة بالقبة، تمهيدًا لتحويلها للغرض السكنى.

ووافقت عمومية الشركة فى 21 نوفمبر 2015، على السير فى إجراءات تحويل غرض أرض الشركة بالقبة، والبالغ مساحتها 20 ألف متر مربع، من صناعى إلى سكنى، ودراسة الأسلوب الأمثل لاستغلالها بعد تحويل الغرض.