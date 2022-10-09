باكين للبويات ترد على أنباء استحواذ قطري : لم تصلنا معلومات بهذا الشأن

نفت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية، بعض الأنباء المتداولة حول دراسة جهاز قطر للاستثمار السيادي تقديم عرض استحواذ على أغلبية الأسهم.

وأكدت باكين فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد عدم وصول أى معلومات إليها بشأن هذا الأمر مشيرة إلى أنها ملتزمة بالإفصاح عن أى معلومات جوهرية فى حينها.

وكلف مجلس إدارة باكين فى 6 سبتمبر الماضى شركة إيليت للاستشارات المالية لدراسة القيمة العادلة للسهم فى إطار عروض الاستحواذ المقدمة والمحتملة على أسهمها، كما اختار المجلس مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية للقيام بدور المستشار القانونى.

وقررت باكين فى وقت سابق (24 أغسطس الماضى) تكليف بنك الاستثمار ” الأهلى فاروس” للقيام بأعمال التفاوض على تحسين العروض المقدمة للاستحواذ عليها والوصول بها إلى أعلى سعر ممكن يضمن جميع حقوق المساهمين.

وتتنافس شركتا ” سايباد للاستثمار الصناعى”، و”الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس)”، فى الوقت الحالى للاستحواذ على كامل أسهم باكين بأسعار متنافسة لم تحسم بعد.

باكين تفاضل بين عروض استحواذ من سايباد وسايبس منذ يوليو الماضى

وأفصحت باكين فى 10 أغسطس الماضى عن تلقيها خطابا من شركة سايباد للاستثمار الصناعى برفع نطاق عرض الاستحواذ المقدم عليها إلى 18.75 جنيه للسهم .

ويزيد هذا السعر عن العرض المقدم فى السابق بقيمة 2.25 جنيه ، بينما يزيد بقيمة 25 قرشا عن العرض المنافس المقدم من الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) .

وتقول “سايباد” إن سعر عرضها (بعد التعديل ) يزيد بنسبة 8.4% إلى 23.2% عن متوسط إغلاق السهم فى البورصة المصرية خلال الثلاثة أشهر الماضية حيث بلغ المتوسط (15.22 جنيه للسهم).

وأكدت “سايباد” فى خطابها إلى الشركة استعدادها لإبرام اتفاقية سرية تمهيدا لبدء الفحص النافى للجهالة بغرض إتمام عملية الاستحواذ وتحديد السعر النهائى.

وتلقت باكين فى 7 يوليو الماضى عرض استحواذ على كامل أسهمها من شركة سايباد للاستثمار الصناعى ش.م.م بسعر يتراوح فى نطاق 16 إلى 16.5 جنيه للسهم.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن هذا السعر مبدئي وسيجرى النظر في نطاقه بعد عملية الفحص النافى للجهالة لتحديد السعر النهائى للصفقة.

ويستهدف عرض “سايباد” للاستثمار الصناعى الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحدٍّ أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، وفقًا لكتاب الشركة المرسل لباكين وهيئة الرقابة المالية صباح الخميس (تلقت الهيئة خطاب الشركة صباح الخميس 7 يوليو ).

واعترض مجلس إدارة باكين فى وقت لاحق (20 يوليو ) على سعر العرض المقدم فى عرض سايباد مع إحالة الملف إلى الجمعية العامة للمساهمين فى أقرب اجتماع لاستطلاع رأيها فى مسألة الفحص النافى للجهالة.

كما قرر المجلس مخاطبة شركة سايباد لإعادة النظر فى السعر المقدم لعدم تناسبه مع القيمة الحقيقة والعادلة للشركة وأصولها، وفقا لمحضر الاجتماع المرسل للبورصة المصرية.

تأسست “سايباد” على يد مجموعة من المستثمرين العاملين فى مجال البوايات والدهانات فى مصر وآسيا، وتسعى الشركة لتوسعة نشاطها فى مصر من خلال الاستحواذ على باكين للبويات؛ إحدى أكبر الشركات العاملة فى السوق المصرية، وفقًا لخطاب الاستحواذ.

سايبس دخلت حلبة المنافسة على باكين منذ 7 أغسطس بسعر مبدئي 18.5 جنيه للسهم

وأفصحت باكين منذ 7 أغسطس الماضى عن تلقيها عرض استحواذ منافس من قبل الشركة العالمية لمواد البناء والكيماويات (سايبس) بسعر مبدئى يتراوح بين 17.5 إلى 18.5 جنيه للسهم.

وقالت باكين في إفصاح مرسل للبورصة بتاريخ 7 أغسطس، إن هذا العرض وصل إليها عبر البريد المسجل بعلم الوصول في تمام الساعة الواحدة والنصف إضافة إلى نسخة أخرى مقدمة باليد.

وأشارت سايبس لمواد البناء والكيماويات إلى أنها ستحدد السعر النهائى للعرض بعد الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة على شركة باكين ،كما نوهت بأن عرضها يستهدف كامل الأسهم بنسبة 100% أو 60 % كحد أدنى.

وتمتلك مجموعة سايبس أربعة مصانع فى مصر لتصنيع الدهانات بقدرة إنتاجية 200 ألف طن دهانات سنويا، كما تمتلك مصانع أخرى في السعودية وليبيا ولبنان وجنوب أفريقيا.

هيكل ملكية الشركة وخريطة أكبر المساهمين فوق 5% حتى شهر يوليو

ويبلغ رأسمال المصدر لشركة باكين حاليًّا 240 مليون جنيه موزعًا على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة كيانات؛ أبرزها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (المساهم الأكبر) التى تستحوذ على 44.63 %، كما يستحوذ بنك مصر على 10.52%.

كما تستحوذ شركة إيه إم إن للاستثمار الصناعى على 7.73%، كما يمتلك المساهم السيد صابر السيد حميد 5.2% من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 6 يوليو الماضى.

وأعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.25 جنيه للسهم يجري توزيعها على قسطين؛ الأول بقيمة 0.57 جنيه للسهم، وبدء صرفه اعتبارًا من 31 يناير الماضي، بينما جرى صرف القسط الثاني بقيمة 0.50 جنيه اعتبارًا من 31 مارس الماضي.

وتمتلك «باكين» قطعة أرض بمساحة 50 ألف متر بمنطقة القبة، كان مقاما عليها مصنع سابقا قبل أن يتم هدمه بغرض تحويلها إلى النشاط السكنى، وعلمت المال من مصادر مطلعة أن هذا الأرض محل تفاوض بين المتقدمين للعروض وقد تحسم المنافسة لصالح أحدهما فى نهاية المطاف.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسارة بقيمة 856 ألف جنيه خلال تسعة الأشهر المنتهية مارس الماضى، مقارنة مع أرباح بلغت 50 مليونا خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة، خلال النصف المشار إليه إلى 663 مليون جنيه، بنهاية مارس الماضى، مقارنة مع 639 مليونا، خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقًا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة 30 مايو الماضى.

فيما كشف آخِر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع أرباحها إلى 52.7 مليون جنيه، عن العام المالي المنتهى يونيو 2021، مقارنة مع صافى ربح قدره 4.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة إلى 849.4 مليون جنيه، خلال العام المالى المشار إليه، مقارنة مع 784.7 مليون خلال العام المالي السابق.