«باكين للبويات» تتحول للربحية وتحقق 25.90 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023

اعتمد مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة غير المدققة عن الربع الأول من 2023.

واظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة باكين للبويات ، تحولها الربحية، خلال الثلاث أشهر الأولي من العام الجاري.

وحققت باكين للبويات صافي أرباح بقيمة 25.9 مليون جنيه مقابل صافي خسائر بقيمة 856 الف جنيه خلال الربع الأول من 2023 .

وارتفعت إجمالي ايرادات باكين للبويات بنحو 10.6%، لتصل إلي 733.8 مليون جنيه، مقابل 663.2 مليون جنيه .

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لعام 2022 تحقيق صافي ربح بقيمة 3.8 مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بقيمة مليون جنيه العام السابق له.