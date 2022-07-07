«باكين للبويات» تتلقى عرض استحواذ كامل بسعر يتراوح من 16 إلى 16.5 جنيه للسهم

أعلنت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية تلقّيها عرض استحواذ على كامل أسهمها من شركة سايباد للاستثمار الصناعى ش.م.م بسعر يتراوح بين 16 إلى 16.5 جنيه للسهم.

وقالت باكين، فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، الخميس، إن هذا السعر مبدئي وسيجرى النظر في نطاقه بعد عملية الفحص النافى للجهالة لتحديد السعر النهائى للصفقة.

ويستهدف عرض سايباد للاستثمار الصناعى الاستحواذ على 90% من أسهم الشركة كحدٍّ أعلى مستهدف أو 51% من الأسهم كحد أدنى، وفقًا لكتاب الشركة المرسل لباكين وهيئة الرقابة المالية صباح الخميس (تلقت الهيئة خطاب الشركة الساعة التاسعة صباحًا).

تأسست سايباد على يد مجموعة من المستثمرين العاملين فى مجال البوايات والدهانات فى مصر وآسيا، وتسعى الشركة لتوسعة نشاطها فى مصر من خلال الاستحواذ على باكين للبويات؛ إحدى أكبر الشركات العاملة فى السوق المصرى، وفقًا لخطاب الاستحواذ المرسل صباح الخميس.

خريطة ملكية باكين : القابضة الكيماوية أكبر المساهمين بنسبة 44.6%

ويبلغ رأسمال المصدر لشركة باكين حاليًّا 240 مليون جنيه موزعًا على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة كيانات؛ أبرزها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (المساهم الأكبر) التى تستحوذ على نسبة 44.63 %، كما يستحوذ بنك مصر بنسبة 10.52%.

كما تستحوذ شركة إيه إم إن للاستثمار الصناعى على 7.73%، كذلك تسهم برايروود كابيتال بارتنزر بنسبة 3.25%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 6 أبريل الماضي.

وأعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.25 جنيه للسهم يجري توزيعها على قسطين؛ الأول بقيمة 0.57 جنيه للسهم، وبدء صرفه اعتبارًا من 31 يناير الماضي،

بينما جرى صرف القسط الثاني بقيمة 0.50 جنيه اعتبارًا من 31 مارس الماضي.

ارتفاع مبيعات الشركة إلى 663 مليون جنيه فى تسعة أشهر

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسارة بقيمة 856 ألف جنيه خلال تسعة الأشهر المنتهية مارس الماضى، مقارنة بأرباح بلغت 50 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة، خلال النصف المشار إليه، 663 مليون جنيه، بنهاية مارس الماضى، مقارنة بمبيعات بلغت 639 مليون جنيه، خلال الفترة المقارنة من العام السابق، وفقًا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة 30 مايو الماضى.

فيما كشف آخِر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع أرباحها إلى 52.7 مليون جنيه، خلال عن العام المالي المنتهى يونيو 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 4.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة إلى 849.4 مليون جنيه، خلال العام المالى المشار إليه، مقارنة بمبيعات بلغت 784.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وأخْلت الشركة، فى عام 2019 مصنع القبة التابع لها، تمهيدًا لاستخدام أرضه بشكل أمثل حسب التوصيات العديدة للجمعيات العمومية المتعاقبة.

وتعاقدت الشركة، في وقت سابق، مع إحدى شركات المقاولات لإزالة مباني المصنع نظير مبلغ 5.9 مليون جنيه تقريبًا. وانتهت أعمال الهدم بنسبة 100% فى 29 ديسمبر 2019.