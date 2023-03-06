«باكين للبويات» تتحول للربحية وتحقق 19.5 مليون جنيه خلال 2022

اعتمد مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين للبويات” مؤشرات نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة غير المدققة عن عام 2022.

واظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة باكين للبويات ، تحولها الربحية لتسجل صافي أرباح بقيمة 19.5 مليون جنيه مقابل صافي خسائر بقيمة 12.8 مليون جنيه عام 2021.

وارتفعت إجمالي ايرادات باكين للبويات بنحو 13.6% لتصل إلي 486.3 مليون جنيه، مقابل 427.9 مليون جنيه .

وتضمنت القوائم المالية المستقلة لعام 2022 تحقيق صافي ربح بقيمة 3.6 مليون جنيه، مقابل صافي خسائر بقيمة 1.9 مليون جنيه العام السابق له.