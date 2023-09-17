«باكين» تقرر الشطب الاختياري من البورصة وشراء أسهم المتضررين بنفس سعر صفقة «الأصباغ الإماراتية»

وافق مجلس إدارة شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” على شطب قيد أسهم الشركة اختياريا من البورصة المصرية على أن يتم شراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بنفس سعر عرض الشراء المقدم في صفقة استحواذ شركة الأصباغ الإماراتية على باكين للبويات بواقع 39.8 جنيه للسهم .

يذكر أن شركة “الأصباغ الوطنية الإماراتية”، استحوذت علي 19.35 مليون سهم ، من بين 24 مليون سهم تمثل كامل أسهم باكين للبويات، وذلك في صفقة قيمتها 770.45 مليون جنيه.

وحققت شركة البويات والصناعات الكيماوية “باكين” خلال الربع الأول من 2023، أرباحا بقيمة 25.9 مليون جنيه مقابل صافي خسائر بقيمة 856 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2022 .

وارتفع إجمالي إيرادات باكين للبويات بنحو 10.6%، لتصل إلي 733.8 مليون جنيه، مقابل 663.2 مليون جنيه .