«باكين» تفصح عن ارتفاع حصة مساهم إلى 5% بعد صفقة شراء فى البورصة

أفصحت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية، عن قيام المساهم السيد صابر السيد حميد بشراء 7.7 ألف سهم من أسهم الشركة بقيمة 124 ألف جنيه تقريبًا.

وقالت باكين في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن نسبة مساهمة العميل المشار إليه، ارتفعت بعد تلك العملية من 4.9% إلى 5.014% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 16.045 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباط المساهم بأية مجموعات مرتبطة بالشركة (أفراد أو كيانات).

ويبلغ رأسمال المصدر لشركة باكين حاليًّا 240 مليون جنيه موزعًا على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها عشرة جنيهات للسهم.

خريطة ملكية باكين : القابضة الكيماوية أكبر المساهمين بنسبة 44.6%

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة كيانات أبرزها، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (المساهم الأكبر) التى تستحوذ على نسبة 44.63 %، كما يستحوذ بنك مصر بنسبة 10.52%.

كما تستحوذ شركة إيه إم إن للاستثمار الصناعى على 7.73%، كذلك تسهم برايروود كابيتال بارتنزر بنسبة 3.25%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 6 أبريل الماضي.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسارة بقيمة 12.8 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى ديسمبر الماضى 2021، مقارنة بأرباح بلغت 35.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف المشار إليه 428 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقارنة بمبيعات بلغت 415 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.25 جنيه للسهم خلال يناير ومارس

وأعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.25 جنيه للسهم يجري توزيعها على قسطين ،الأول بقيمة 0.57 جنيه للسهم، وبدء صرفه اعتبارًا من 31 يناير الماضي، بينما جرى صرف القسط الثاني بقيمة 0.50 جنيه اعتبارًا من 31 مارس الماضي.

وأظهر نتائج أعمال سابقة تراجع صافى أرباحها بنسبة 92% تقريبًا لتسجل 1.5 مليون جنيه، خلال فترة الربع الأول (يونيو -سبتمبر)، مقارنة بصافى ربح قدره 20 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 213 مليون جنيه، خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بمبيعات بلغت 207 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشف آخِر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع أرباحها إلى 52.7 مليون جنيه، خلال عن العام المالي المنتهى يونيو 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 4.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة إلى 849.4 مليون جنيه، خلال العام المالى المشار إليه، مقارنة بمبيعات بلغت 784.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 35 مليون جنيه بسبب انفجار وقع بمصنع الراتنجات بمدينة العبور للعمل العام الماضى.

وأخلت الشركة، فى عام 2019 مصنع القبة التابع لها، تمهيدًا لاستخدام أرضه بشكل أمثل حسب التوصيات العديدة للجمعيات العمومية المتعاقبة.

وتعاقدت الشركة، في وقت سابق، مع إحدى شركات المقاولات لإزالة مباني المصنع نظير مبلغ 5.9 مليون جنيه تقريبًا. وانتهت أعمال الهدم بنسبة 100% فى 29 ديسمبر 2019.