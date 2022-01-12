باكين تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 1.25 جنيه للسهم

باكين للبويات تفصح عن توزيع نقدى على المساهمين وتحدد مواعيد صرفه

أعلنت شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.25 جنيه للسهم يجري صرفها على قسطين.

وقالت باكين في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء إن الحق في التوزيع سينتهي انتقاله بالنسبة لمشتري السهم بنهاية جلسة 25 يناير الجاري.

ومن المقرر صرف القسط الأول بقيمة 0.57 جنيه للسهم اعتبارا من 31 يناير، بينما يجري صرف القسط الثاني بقيمة 0.50 جنيه اعتبارا من 31 مارس القادم.

ووافقت باكين فى يناير الماضي على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة جنيه للسهم، يتم صرفها على قسطين متساويين، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وبدأ صرف القسط الأول بقيمة نصف جنيه اعتبارا من 27 يناير 2021، بينما صرف القسط الثاني بنفس القيمة بداية من 29 أبريل من نفس العام.

باكين سجلت أرباحا بقيمة 52 مليون جنيه خلال العام الماضي

وأظهرت أحدث نتائج أعمال مجمعة للشركة تراجع صافى أرباحها بنسبة 92% تقريبا لتسجل 1.5 مليون جنيه خلال فترة الربع الأول (يونيو -سبتمبر) مقارنة بصافى ربح قدره 20 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 213 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بمبيعات بلغت 207 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع أرباحها إلى 52.7 مليون جنيه خلال عن العام المالي المنتهى يونيو 2021 مقارنة بصافى ربح قدره 4.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة إلى 849.4 مليون جنيه خلال العام المالى المشار إليه مقارنة بمبيعات بلغت 784.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 35 مليون جنيه بسبب انفجار وقع بمصنع الراتنجات بمدينة العبور للعمل العام الماضى.

وعاد العمل بالمصنع فى إبريل الماضى، بعد أعمال إصلاح، وقال الشركة وقتها إن تحقيقات النيابة العامة استبعدت وجود أى شبهة جنائية، وتم الحفظ الإدارى للقضية.

خريطة الملكية : القابضة الكيماوية أكبر المساهمين بنسبة 44.6%

ويبلغ رأسمال باكين للبويات الحالى 240 مليون جنيه موزعا على 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة كيانات أبرزها، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 44.63 %، برايروود كابيتال بارتنزر بنسبة 5.34%، بنك مصر بنسبة 10.52 %.

كما تستحوذ شركة إيه ام ان للاستثمار الصناعى على 7.08% ، إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 5 يناير الجارى.

وأخلت الشركة، فى عام 2019 مصنع القبة التابع لها، تمهيدا لاستخدام أرضه بشكل أمثل حسب التوصيات العديدة للجمعيات العمومية المتعاقبة.

وتعاقدت الشركة في وقت سابق مع إحدى شركات المقاولات لإزالة مبانى المصنع نظير مبلغ 5.9 مليون جنيه تقريبًا. وانتهت أعمال الهدم بنسبة 100% فى 29 ديسمبر 2019

وحصلت باكين فى سبتمبر 2019 على رخصة من محافظ القاهرة لهدم المباني الواقعة على أرض الشركة بالقبة، تمهيدًا لتحويلها للغرض السكنى.

ووافقت عمومية الشركة فى 21 نوفمبر 2015، على السير فى إجراءات تحويل غرض أرض الشركة بالقبة، والبالغ مساحتها 20 ألف متر مربع، من صناعى إلى سكنى، ودراسة الأسلوب الأمثل لاستغلالها بعد تحويل الغرض.