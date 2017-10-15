باكين تعتزم رفع صادراتها إلى 10 ملايين جنيه

أسماء السيدتعتزم شركة «باكين» للبويات والصناعات الكيماوية، زيادة حصتها التصديرية خلال العام المالى الحالى لتسجل 10 ملايين جنيه، مقارنة بنحو 4 ملايين العام المالى المقارن، عبر طرح منتجات جديدة باﻷسواق وزيادة الإنتاج.قال محيى عبدالرزاق، العضو المنتدب بـ«باكين»، إن شركته انت

أسماء السيد

تعتزم شركة «باكين» للبويات والصناعات الكيماوية، زيادة حصتها التصديرية خلال العام المالى الحالى لتسجل 10 ملايين جنيه، مقارنة بنحو 4 ملايين العام المالى المقارن، عبر طرح منتجات جديدة باﻷسواق وزيادة الإنتاج.

قال محيى عبدالرزاق، العضو المنتدب بـ«باكين»، إن شركته انتهت مؤخرًا من إضافة خط جديد ﻹنتاج الراتنجات بمصنع الشركة بالعبور، لرفع الطاقة اﻹنتاجية للشركة بمعدل 10 آلاف طن سنويًا، على أن يُخصص إنتاجه بالكامل للتصدير الخارجى.

وكانت الشركة، أعلنت بنوفمبر 2016 عن مشروع توسعات راتنجات العبور، ويستهدف زيادة الطاقة الانتاجية، بتكلفة إجمالية تقديرية 24 مليون جنيه، بحيث يشمل إضافة عدد 2 تنك تفاعل سعة 10 مترات مكعبة بمشتملاتهما، وإضافة وحدة تسخين للزيت الحرارى بقدرة 1.8 مليون كيلو كالورى تعمل بالغاز الطبيعى.

وكشف عبدالرازق، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، عن اعتزام شركته اختراق أسواق جديدة بشرق وغرب أفريقيا عن طريق التعاقد مع كيانات تجارية للتوزيع والتوسع فى طرح منتجات جديدة، وتتواجد الشركة حاليًا بحوالى 22 دولة معظمها فى أفريقيا.

وأرجع ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 89 مليون جنيه خلال الـ9 شهور اﻷولى من العام المالى 2016 – 2017 بنسبة %53، مقارنة بـ 58 مليونًا خلال الفترة المناظرة من العام المالى المقارن، إلى زيادة المبيعات.

كما سجلت المبيعات بالقوائم الشركة المجمعة نحو 584.8 مليون جنيه مقارنة بـ 517 مليونًا خلال الفترة المناظرة.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة ارتفاع أرباح الشركة بقيمة 34 مليون جنيه، محققة 43 مليونا مقارنة بـ9 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة.

وتعمل شركة «باكين» فى مجال صناعة أنواع البويات والورنيشات وأحبار الطباعة واﻷنشطة المماثلة لها، وينقسم هيكل ملكية الشركة بين %44.6 للقابضة للصناعات الكيماوية، و%12.8 لبنك مصر.