باكين تستبعد تجميع نتائج أعمال شركة في ليبيا بسبب الظروف الأمنية

باكين تفصح عن نتائج أعمالها خلال الربع الثالث وتعلق عليها

استبعد مجلس إدارة شركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية إدراج نتائج أعمال شركة تابعة فى ليبيا ضمن القوائم المالية المجمعة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، وذلك بسبب الظروف الأمنية.

وقالت باكين فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن مجلس الإدارة قرر بجلسته المنعقدة 26 ديسمبر الجارى تجميع القوائم المالية المجمعة للشركة بدون إدراج نتائج شركة باكين ليبيا، بسبب الظروف الأمنية والسياسية التى تمر بها الدولة المجاورة لمصر.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة باكين تراجع صافى أرباحها إلى 3.6 مليون جنيه خلال الربع المنتهى سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 15.9 مليون جنيه خلال الربع المقارن من 2018.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تراجع صافى الربح إلى 1 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بصافى ربح قدره 1.8 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2018.

وأفصحت باكين فى أغسطس الماضى عن وقوع انفجار في أحد مصانعها بمدينة العبور بسبب ماس كهربائى، أسفر عن مقتل عاملين وإصابة أربعة آخرين، فضلا عن خسائر مادية قالت الشركة إنها محل تقدير ساعتها.



باكين: الظروف الأمنية في ليبيا أدت لتراجع المبيعات

وانخفضت أرباح باكين إلى 10.45 مليون جنيه خلال النصف المنتهي ديسمبر 2018 مقابل 60 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وقالت باكين فى إفصاح سابق للبورصة فبراير الماضى إن الظروف الأمنية التي تمر بها دولة ليبيا الشقيقة أدت إلى انخفاض مبيعاتها المشتركة.

وتابعت الشركة إن الظروف الأمنية فى ليبيا أدت إلى اقتصار الإنتاج على مصنع الإسكندرية فقط بما أثر على نتائج الأعمال.

باكين تنتهى من أعمال هدم مصنع القبة لإعادة استخدام الأرض

وأخلت الشركة، في وقت سابق، مصنع القبة التابع لها، وتخطط لاستخدام أرضه بشكل أمثل حسب التوصيات العديدة للجمعيات العمومية المتعاقبة.

وأعلنت باكين في وقت سابق عن تعاقدها مع إحدى شركات المقاولات المتخصصة فى أعمال الهدم للقيام بأعمال إزالة المبانى الواقعة على أرض الشركة بمنطقة القبة التابعة لحى الأميرية، نظير مبلغ 5.9 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت باكين إن عملية الهدم انتهت بنسبة 100% وجارٍ تسوية الأرض وعمل محضر استلام نهائى بذلك وفقا لإفصاح الشركة للبورصة اليوم الأحد 29 ديسمبر الجارى.

وحصلت باكين، فى سبتمبر الماضى، على رخصة من محافظ القاهرة لهدم المباني الواقعة على أرض الشركة بالقبة، تمهيدًا لتحويلها للغرض السكنى، ومن المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال أربعة أشهر.

وقالت الشركة إنها تعمل حاليا على إنهاء إجراءات التطوير العقارى للقطعة المخصصة للنشاط السكنى، وذلك بالتوازى مع أنشطة الهدم.

وأشارت باكين، فى وقت سابق، إلى إن الإجراءات الإدارية والقانونية التى قامت بها الشركة مع حى الأميرية ومحافظة القاهرة والإدارة العامة للتراث المعمارى انتهت إلى صدور موافقة من نائب المحافظ، بتاريخ 16 أغسطس الماضى، لهدم المبانى الواقعة على الأرض المخصصة للغرض السكنى.

ووافقت عمومية الشركة فى 21 نوفمبر 2015، على السير فى إجراءات تحويل غرض أرض الشركة بالقبة، والبالغ مساحتها 20 ألف متر مربع، من صناعى إلى سكنى، ودراسة الأسلوب الأمثل لاستغلالها بعد تحويل الغرض.

وفوّضت الشركة مجلس الإدارة فى اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا الأمر مع إعادة العرض على الجمعية العامة مرة أخرى؛ للاعتماد.

وأصدر محافظ القاهرة قرار رقم 15695 لسنة 2014 بتحديد استخدام غرض موقعين للشركة من صناعى إلى سكنى، يشمل مساحات لإنشاء أندية رياضية واجتماعية.