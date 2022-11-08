«باكين» تدرس طلب استحواذ «الأصباغ الوطنية» بسعر أعلى 76%

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن مجلس إدارة شركة «البويات والصناعات الكيماوية -باكين»، بصدد مناقشة عرض الشراء المقدم من «الأصباغ الوطنية المحدودة»، لبحث إمكانية السماح للأخيرة ببدء عمليات الفحص النافى للجهالة.

وكانت «باكين» قد أفصحت للبورصة المصرية الخميس الماضى عن تلقيها عرض شراء غير ملزم من «الأوضاع الوطنية المحدودة» للاستحواذ على %100 من أسهمها، بسعر مبدئى 29 جنيها للسهم.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «باكين» كانت قد تلقت سابقًا عرضى شراء للاستحواذ على كامل أسهمها من جانب «سايبس العالمية» بسعر مبدئى تراوح حينها بين 17.5 و18.5 جنيه، وآخر من «سايباد للاستثمار الصناعى» بقيمة تتراوح بين 16.5 و18.75 جنيه.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن العرض الحالى يزيد بواقع 10.25 إلى 12.5 جنيه عن السابقين للسهم، أى بنسبة ارتفاع تدور بين 55 و%76.

وأشارت إلى أن «باكين» اقتربت من حسم مصير أرض القبة عبر استصدار الموافقات النهائية لتحويل غرضها إلى سكنى بدلاً من «صناعى» حاليًا.

وأضافت المصادر أن شركة «الأهلى فاروس» مفوضة للتناقش مع مقدمى العروض حول التسعير المناسب للشركة بشكل عام، وتلقى أى من العروض الجديدة.

وتمتلك «باكين» قطعة أرض بمساحة 50 ألف متر بمنطقة القبة، كان مقاما عليها مصنع سابقًا قبل أن يتم هدمه بغرض تحويلها إلى النشاط السكنى، ولديها مصنع بمنطقة العبور، وآخر فى دولة ليبيا مملوك لأحد كياناتها التابعة بنسبة مساهمة تبلغ %50.

وتتولى شركة إيليت للاستشارات المالية دور المستشار المالى المستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للشركة، كما تم تعيين مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية للقيام بدور المستشار القانونى للصفقة.