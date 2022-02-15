باكين تتحول للخسارة رغم ارتفاع المبيعات إلى 428 مليون جنيه في النصف الأول

باكين تفصح عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام المالي 2021-2022

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة باكين للبويات والصناعات الكيماوية، تحولها للخسارة خلال النصف الأول المنتهي ديسمبر الماضي، رغم ارتفاع المبيعات إلى 428 مليون جنيه تقريبا.

وكشفت قوائم “باكين” المالية المجمعة المرسلة للبورصة الثلاثاء تحول الشركة إلى خسارة بقيمة 12.8 مليون جنيه خلال النصف الأول مقارنة بصافي ربح قدره 35.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

كما أظهرت النتائج ارتفاع المبيعات إلى 427.9 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بمبيعات بلغت 415 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

كما أظهرت القوائم المستقلة للشركة الأم تحولها للخسارة بقيمة 1.9 مليون جنيه خلال الفترة مقارنة بصافي ربح قدره 2.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وكشفت نتائج أعمال سابقة تراجع صافي أرباحها بنسبة 92% تقريبا لتسجل 1.5 مليون جنيه خلال فترة الربع الأول (يونيو -سبتمبر2021) مقارنة بصافي ربح قدره 20 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 213 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بمبيعات بلغت 207 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

باكين توزع أرباحا على المساهمين بقيمة 1.25 جنيه للسهم على مرحلتين

وأعلنت باكين في 12 يناير الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.25 جنيه للسهم يجري صرفها على قسطين.

وبدأ صرف القسط الأول بقيمة 0.57 جنيه للسهم اعتبارا من 31 يناير الماضى، بينما سيجري صرف القسط الثاني بقيمة 0.50 جنيه اعتبارا من 31 مارس القادم.

ووافقت باكين في يناير الماضي على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة جنيه للسهم، يتم صرفها على قسطين متساويين، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وبدأ صرف القسط الأول بقيمة نصف جنيه اعتبارا من 27 يناير 2021، بينما صرف القسط الثاني بنفس القيمة بداية من 29 أبريل من نفس العام.

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع أرباحها إلى 52.7 مليون جنيه خلال عن العام المالي المنتهى يونيو 2021 مقارنة بصافى ربح قدره 4.5 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وارتفعت مبيعات الشركة المجمعة إلى 849.4 مليون جنيه خلال العام المالى المشار إليه مقارنة بمبيعات بلغت 784.7 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وتكبدت الشركة خسائر بقيمة 35 مليون جنيه بسبب انفجار وقع بمصنع الراتنجات بمدينة العبور للعمل العام الماضى.

وعاد العمل بالمصنع في أبريل الماضى، بعد أعمال إصلاح، وقال الشركة وقتها إن تحقيقات النيابة العامة استبعدت وجود أى شبهة جنائية، وتم الحفظ الإداري للقضية.

خريطة الملكية : القابضة الكيماوية أكبر المساهمين بنسبة 44.6%

ويبلغ رأسمال باكين للبويات الحالي 240 مليون جنيه موزعا على 24 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدة كيانات أبرزها، الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 44.63 %، برايروود كابيتال بارتنزر بنسبة 5.34%، بنك مصر بنسبة 10.52 %.

كما تستحوذ شركة إيه ام ان للاستثمار الصناعي على 7.08% ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف ال5%، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 5 يناير الماضي.

وأخلت الشركة، في عام 2019 مصنع القبة التابع لها، تمهيدا لاستخدام أرضه بشكل أمثل حسب التوصيات العديدة للجمعيات العمومية المتعاقبة.

وتعاقدت الشركة في وقت سابق مع إحدى شركات المقاولات لإزالة مبانى المصنع نظير مبلغ 5.9 مليون جنيه تقريبًا، وانتهت أعمال الهدم بنسبة 100% فى 29 ديسمبر 2019.

وحصلت باكين في سبتمبر 2019 على رخصة من محافظ القاهرة لهدم المباني الواقعة على أرض الشركة بالقبة، تمهيدًا لتحويلها للغرض السكني.

ووافقت عمومية الشركة فى 21 نوفمبر 2015، على السير فى إجراءات تحويل غرض أرض الشركة بالقبة، والبالغ مساحتها 20 ألف متر مربع، من صناعى إلى سكنى، ودراسة الأسلوب الأمثل لاستغلالها بعد تحويل الغرض.