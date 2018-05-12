باكستان تمنع دبلوماسيا أمريكيا من مغادرة البلاد لتورطه في حادث سير

وكالات منعت السلطات الباكستانية اليوم السبت دبلوماسياً أمريكياً من مغادرة البلاد لتورطه في حادث سير وقع في إسلام آباد خلال شهر أبريل الماضي وأدى إلى مصرع قائد دراجة نارية .وقال مسئولان أمنيان - رفضا الكشف عن هويتهما - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية - إن طائرة وصلت إلى قاعدة " نو

وكالات

منعت السلطات الباكستانية اليوم السبت دبلوماسياً أمريكياً من مغادرة البلاد لتورطه في حادث سير وقع في إسلام آباد خلال شهر أبريل الماضي وأدى إلى مصرع قائد دراجة نارية .

وقال مسئولان أمنيان – رفضا الكشف عن هويتهما – حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي” نيوز الأمريكية – إن طائرة وصلت إلى قاعدة ” نور خان” الجوية في باكستان لنقل الملحق العسكري الأمريكي، جوزيف إيمانويل هول للخارج ، غير أنها اضطرت إلى المغادرة بدونه، لعدم حصوله على تصريح بالسفر .

من جانبها، رفضت السفارة الأمريكية لدى باكستان ووزارة الخارجية الباكستانية التعليق على هذا الحادث.

وكانت المحكمة العليا في إسلام آباد قد أمرت الحكومة باتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم إضافة اسم الدبلوماسي الأمريكي إلى قائمة المحظورين من السفر للخارج في ضوء عدم تمتعه بحصانة دبلوماسية كاملة.

يذكر أن هول اتهم بارتكاب هذا الحادث بعد تجاوزه الإشارة الحمراء .