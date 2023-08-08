باكستان تعزز مشترياتها من الكهرباء الإيرانية

تعتزم باكستان شراء المزيد من الكهرباء من إيران، حسبما ورد في بيان صادر عن وزارة المالية الباكستانية اليوم الثلاثاء.

واتخذ القرار عبر لجنة التنسيق الاقتصادي برئاسة وزير المالية إسحق دار.

ولدى باكستان المتعطشة للطاقة اتفاقات قائمة لشراء الكهرباء من طهران لتزويد مناطقها الحدودية خاصة من أجل مشاريع التنمية المدعومة من الصين في ميناء جوادر.

وجاء الاقتراح بشراء المزيد من الكهرباء من طهران بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان لإسلام أباد.

ولم تذكر وزارة المالية تفاصيل حول حجم أو شروط وأحكام عمليات الشراء الجديد.