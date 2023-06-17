باكستان تحصل على قرض من الصين بقيمة مليار دولار وتستعد لطلب ملياري دولار

حصلت باكستان على قرض بقيمة مليار دولار من الصين، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي الباكستاني.

وقال البنك، في بيانه، إنه “تلقى مليار دولار من الصين”، دون الحديث عن أي تفاصيل أخرى تخص القرض.

كان وزير المال الباكستاني، إسحق دار ذكر، في كلمة أمام البرلمان، أن 1.30 مليار دولار تم دفعها مؤخراً لتسوية قرض صيني، لكن دار قال إنه ستتم إعادة تمويل القرض من قبل الصين.

وأضاف دار أن “باكستان تجري محادثات مع الصين للحصول على قرض آخر بقيمة 2 مليار دولار”.

ثرض من الصين

وأكد الوزير أن “محادثات باكستان وصندوق النقد الدولي لم تفشل ولم تنته مرحلة المفاوضات بين الطرفين”.يذكر أن باكستان مدينة للسعودية بـ 3 مليار دولار، وللإمارات بمليارين، وتحاول تجديدها من خلال المفاوضات مع الدول المقرضة.

ويعاني الاقتصاد الباكستاني منذ سنوات بسبب الديون الخارجية المتراكمة على البلاد بالإضافة إلى التضخم وارتفاع الأسعار، والتأخر في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.1 مليار دولار كجزء من قرض موسع بقيمة 6.5 مليار دولار.