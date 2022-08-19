باقي 10 أيام .. سارع بتحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم المحمول

تستمر الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال تحديث بطاقة التموين، وتسجيل رقم المحمول، وذلك عبر موقع دعم مصر الإلكتروني، حيث باقي 10 أيام فقط، وذلك طبقًا لمهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي تنتهي يوم 30 أغسطس الجاري.

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تحديث البطاقة التموينية وتسجيل رقم المحمول يجب أن يتم بشرط أن يكون رقم المحمول مسجلا باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول.

كيفية تحديث بطاقة التموين وتسجيل رقم المحمول

على من يرغب في تسجيل رقم المحمول الخاص به على البطاقة التموينية قبل يوم 30 اغسطس الجاري عليه الدخول على موقع دعم مصر والمتاح على مواقع البحث على شبكة الانترنت، و من ثم اتباع الآتي.

1- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقم ومدون على كارت بطاقة التموين.

2- كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة في احدي شركات المحمول.

3- الضغط على التالي لتظهر رسالة قبول الرقم المحمول إذا كانت الخطوات صحيحة.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لن يتم حذف اي مواطن مقيد على البطاقة التموينية في حالة عدم تسجيل رقم المحمول الخاص به وتحديث بيانات البطاقة التموينية.