باقة التليفون الأرضي الجديدة 2023- 2024.. أسعار الباقات وخطوات الشحن

حولت الشركة المصرية للاتصالات we بعض عملاء خطوط التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وهو نظام محاسبة للعملاء يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد المتبقي.

ويعد نظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة يمكن لعملاء الخط الأرضي من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن قيمة الرصيد المتبقي وتذكير العملاء بقرب انتهاء الباقة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن كل التفاصيل والمعلومات الكاملة عن باقة التليفون الأرضي الجديدة.

باقة التليفون الأرضي الجديدة 2023.. نظام الدفع المسبق

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الماضية على محرك البحث الشهير جوجل عبر الإنترنت عن كل ما تريد معرفته عن باقة التليفون الأرضي الجديدة.

وقامت الشركة المصرية للاتصالات we بتحويل بعض عملاء خطوط التليفون الأرضي إلى نظام الدفع المسبق، وهو نظام محاسبة للعملاء يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك و الاستعلام عن الرصيد المتبقي.

نظام التليفون الأرضي الجديد وأسعار الباقات 2023

يعد نظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة يمكن لعملاء الخط الأرضي من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن قيمة الرصيد المتبقي وتذكير العملاء بقرب انتهاء الباقة.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بإرسال رسائل نصية على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يستطيع العميل إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن الرصيد.

أسعار باقات التليفون الأرضي مسبق الدفع 2023

الباقة الأولى المقدمة من المصرية للاتصالات باشتراك شهري قيمته 20 جنيها غير شامل الضريبة، وهي الباقة الأساسية لخطوط التليفون الأرضي الأرضي ويتم شحن (60 جنيها كل 3 أشهر بخلاف الضريبة)، وتمنح هذه الباقة المستخدمين 120 دقيقة أرضي أو شبكة we، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم المتصل.

الباقة الثانية المقدمة من المصرية للاتصالات باشتراك شهري قيمته 35 جنيها شهريًا بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي تمنح المستخدمين 2500 دقيقة أرضي وشبكة we، بالإضافة إلى 1000 دقيقة لجميع المحافظات، كما تشمل خدمة إظهار رقم المتصل.

الباقة الثالثة المقدمة من المصرية للاتصالات باشتراك شهري قيمته 65 جنيها شهريا بخلاف ضريبة القيمة المضافة، والتي تمنح المستخدمين دقائق غير محدودة لـ الخط الأرضي وشبكة we، و250 دقيقة للشبكات الأخرى، بالإضافة إلى خدمات تحويل المكالمات، وإظهار رقم المتصل.

خطوات شحن باقات التليفون الأرضي 2023

الموقع الإلكترونى للمصرية للاتصالات.

جميع فروع WE.

أحد منافذ الدفع الإلكتروني (فورى، سداد، مصاري، خدماتي، بي، ممكن)

تطبيق My WE .

مميزات نظام الدفع المسبق “باقات الخط الأرضي”



هناك عدة مميزات لنظام باقات خط التليفون الأرضي وهي كالتالي:

يمكنك من خلاله شحن الرصيد قبل استخدام الخدمة.

يمكنك من خلال هذا النظام الجديد متابعة الاستهلاك ومراقبة استهلاكك للخدمة وتحكمك في قيمة المكالمات.

يمكنك من خلاله الاستعلام عن قيمة الرصيد.

يزود العميل بالمعلومات عند اتخاذ أي إجراء على خط التليفون الأرضي من خلال إرسال رسالة نصية.

موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2023

تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الجديدة لشهر يوليو بداية من يوم السبت الموافق 15 يوليو 2023، على أن يتم إتاحتها للسداد لمدة شهر بدون أي غرامة تأخير والتي تنتهي يوم الإثنين 15 أغسطس المقبل.

تبدأ الشركة بعدها في تحويل خط العميل إلى وضع الاستقبال فقط وإتاحة دفع الفاتورة بالإضافة لغرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات كحد أدني أو 1.5 % كحد أقصى من قيمة الفاتورة عند السداد حتى يوم 15 سبتمبر 2023، بعدها يتم فصل الخدمة عن الخط وقطع الحرارة عن المشترك لحين سداد الفاتورة المستحقة عليه بالغرامة.